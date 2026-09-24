Tretí hráč draftu dostal lukratívnu odmenu. Columbus si poistil mladý útočný talent

Klub zámorskej hokejovej NHL Columbus Blue Jackets podpísal s útočníkom Adamom Fantillim nový šesťročný kontrakt v celkovej hodnote 82,5 milióna dolárov.
Zmluva bude mať priemernú ročnú hodnotu 13,75 milióna USD. Informoval o tom portál TSN.
Dvadsaťjedenročný center zaznamenal v uplynulej sezóne za „modrokabátnikov“ 24 gólov a 59 bodov v 82 zápasoch.
Počas rokovaní o novom kontrakte sa nezapojil do tréningového kempu ani prípravných zápasov Blue Jackets.
Columbus si Fantilliho vybral z tretieho miesta draftu NHL v roku 2023. V doterajšej kariére v profilige nazbieral 140 bodov za 67 gólov a 73 asistencií v 213 stretnutiach.