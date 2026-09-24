Tretí hráč draftu dostal lukratívnu odmenu. Columbus si poistil mladý útočný talent

Adam Fantilli
Adam Fantilli (Autor: SITA/AP)
TASR|24. sep 2026 o 21:53
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Počas rokovaní sa nezapojil do tréningového kempu ani prípravných zápasov.

Klub zámorskej hokejovej NHL Columbus Blue Jackets podpísal s útočníkom Adamom Fantillim nový šesťročný kontrakt v celkovej hodnote 82,5 milióna dolárov.

Zmluva bude mať priemernú ročnú hodnotu 13,75 milióna USD. Informoval o tom portál TSN.

Dvadsaťjedenročný center zaznamenal v uplynulej sezóne za „modrokabátnikov“ 24 gólov a 59 bodov v 82 zápasoch.

Počas rokovaní o novom kontrakte sa nezapojil do tréningového kempu ani prípravných zápasov Blue Jackets.

Columbus si Fantilliho vybral z tretieho miesta draftu NHL v roku 2023. V doterajšej kariére v profilige nazbieral 140 bodov za 67 gólov a 73 asistencií v 213 stretnutiach.

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