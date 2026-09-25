Mladý center zostane verný Columbusu. Z nováčikovskej zmluvy sa stane najlepšie plateným hráčom tímu

Útočník Adam Fantilli podpísal s Columbusom novú šesťročnú zmluvu na 82,5 milióna dolárov. O dohode Blue Jackets s dvadsaťjedenročným centrom informoval web NHL.
Columbus si Fantilliho vybral ako trojku draftu v roku 2023 a teraz z neho urobil najlepšie plateného hráča v tíme.
Po minulej sezóne kanadskému hokejistovi skončil nováčikovský kontrakt a kvôli rokovaniam o novej zmluve prišiel o úvodný týždeň prípravného kempu.
Fantilli v uplynulom ročníku odohral 82 zápasov a s 24 gólmi a 35 asistenciami bol tretím najproduktívnejším hráčom Blue Jackets. Do novej sezóny Columbus vstúpi 1. októbra domácim zápasom proti Buffalu.