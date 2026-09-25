Mladý center zostane verný Columbusu. Z nováčikovskej zmluvy sa stane najlepšie plateným hráčom tímu

Adam Fantilli oslavuje gól v drese Columbusu.
Adam Fantilli oslavuje gól v drese Columbusu. (Autor: TASR/AP)
ČTK|25. sep 2026 o 09:15
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Trojka draftu z roku 2023 podpísala novú šesťročnú zmluvu.

Útočník Adam Fantilli podpísal s Columbusom novú šesťročnú zmluvu na 82,5 milióna dolárov. O dohode Blue Jackets s dvadsaťjedenročným centrom informoval web NHL.

Columbus si Fantilliho vybral ako trojku draftu v roku 2023 a teraz z neho urobil najlepšie plateného hráča v tíme.

Po minulej sezóne kanadskému hokejistovi skončil nováčikovský kontrakt a kvôli rokovaniam o novej zmluve prišiel o úvodný týždeň prípravného kempu.

Fantilli v uplynulom ročníku odohral 82 zápasov a s 24 gólmi a 35 asistenciami bol tretím najproduktívnejším hráčom Blue Jackets. Do novej sezóny Columbus vstúpi 1. októbra domácim zápasom proti Buffalu.

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