Mladý český útočník v drese Popradu famózne vstúpil do sezóny. Vyslúžil si ocenenie

Hráčom mesiaca september v slovenskej najvyššej súťaži je český hokejista Adam Dvořák. Útočník Popradu v šiestich zápasoch nastrieľal šesť gólov, pridal štyri asistencie a s 10 bodmi je na delenom prvom mieste produktivity Tipsport ligy.
Naprázdno vyšiel iba v úvodnom kole. Dvakrát zaznamenal aj po tri body a proti Košiciam pridal aj prvý hetrik sezóny.
Mladý Čech uplynulé dve sezóny odohral vo Fínsku, keď si obliekal dres tímu Ketterä. Vlani odohral v základnej časti 43 zápasov a mal bilanciu 15 gólov a rovnaký počet asistencií.
V play off pridal 16 stretnutí s bilanciou 4+4.
Dvadsaťdvaročný Dvořák ukázal svoj potenciál už v príprave, keď dal presný zásah v 6 zo 7 duelov, celkovo mal na konte 10 gólov.
Hetrik dokonca dal už vôbec v prvom zápase za Poprad do siete Katovíc. Informovala o tom facebookovská stránka Tipsport ligy.