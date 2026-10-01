Mladý český útočník v drese Popradu famózne vstúpil do sezóny. Vyslúžil si ocenenie

Adam Dvořák v drese Popradu.
Adam Dvořák v drese Popradu. (Autor: Facebook / HK Poprad﻿)
Sportnet|1. okt 2026 o 17:41
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V šiestich zápasoch nastrieľal šesť gólov a pridal štyri asistencie.

Hráčom mesiaca september v slovenskej najvyššej súťaži je český hokejista Adam Dvořák. Útočník Popradu v šiestich zápasoch nastrieľal šesť gólov, pridal štyri asistencie a s 10 bodmi je na delenom prvom mieste produktivity Tipsport ligy.

Naprázdno vyšiel iba v úvodnom kole. Dvakrát zaznamenal aj po tri body a proti Košiciam pridal aj prvý hetrik sezóny.

Mladý Čech uplynulé dve sezóny odohral vo Fínsku, keď si obliekal dres tímu Ketterä. Vlani odohral v základnej časti 43 zápasov a mal bilanciu 15 gólov a rovnaký počet asistencií.

Adam Dvořák
Adam Dvořák (Autor: X / Tipsport liga)

V play off pridal 16 stretnutí s bilanciou 4+4.

Dvadsaťdvaročný Dvořák ukázal svoj potenciál už v príprave, keď dal presný zásah v 6 zo 7 duelov, celkovo mal na konte 10 gólov.

Hetrik dokonca dal už vôbec v prvom zápase za Poprad do siete Katovíc. Informovala o tom facebookovská stránka Tipsport ligy.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

Adam Dvořák v drese Popradu.
Adam Dvořák v drese Popradu.
Mladý český útočník v drese Popradu famózne vstúpil do sezóny. Vyslúžil si ocenenie
dnes 17:41
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