Český Caufield: Poprad sa s Fínskom nedá porovnať. Otec na ňom lámal hokejky, zažil cukor aj bič

V slovenskej extralige patrí medzi najproduktívnejších hráčov, hoci výškou sa rozhodne neradí k obrom. Len málokedy na Slovensku nájdete 22-ročného Čecha medzi lídrami ligovej produktivity.
Útočník HK Poprad ADAM DVOŘÁK sa bleskovo zaradil medzi najlepších hráčov súťaže a v 16 zápasoch nazbieral 17 bodov. Skromný a zhovorčivý krídelník je v extralige najproduktívnejším hráčom do 23 rokov a pozornosť púta svojím streleckým apetítom.
V rozhovore pre Sportnet hovoril o svojom príchode do Popradu, o rokoch vo Fínsku aj o tom, ako ho formoval prísny otec či o českých turistoch, ktorí sa správajú ako hov..
Ste v Poprade, ktorý má výborne rozbehnutú sezónu. Mužstvu sa darí, je na prvom mieste a má veľké ambície. Ako zatiaľ hodnotíte priebeh sezóny?
Vedel som, že táto organizácia je ambiciózna a patrí medzi najlepšie na Slovensku. Ciele sú tu, samozrejme, vysoké. Myslím si, že je to správne, a snažíme sa pracovať tak, aby sme ich dokázali napĺňať. Mám, samozrejme, radosť z toho, kde sa momentálne nachádzame.
Je to obrovská odmena za našu prácu. Sezóna je však dlhá a ešte nás toho čaká naozaj veľa. Musíme sa držať toho, čo funguje – nášho systému, poctivej práce, veriť tomu a ísť si za svojím cieľom.
Čo podľa vás funguje? V čom vidíte hlavný dôvod doterajšieho tímového úspechu?
Myslím si, že sme správne nastavení po taktickej stránke. Plníme to, čo od nás tréneri požadujú, a v zápasoch máme nasadenie aj bojovnosť. Dohrávame súboje a sme nepríjemným súperom. Nie je ľahké proti nám hrať a to je dôležité.
Poprad stále čaká na svoj prvý titul. Spomedzi tradičných slovenských klubov je jediným, ktorý ho ešte nezískal. Je to niečo, na čo myslíte a o čom sa v mužstve rozprávate?
Registrujem to vo svojom okolí, ale som typ človeka, ktorý o takýchto veciach nerád hovorí a nemám rád veľké vyhlásenia. Samozrejme, všetci to niekde v hlave máme. Je to pomyselný cieľ a je správne, že je takto nastavený.
Treba však k nemu smerovať každodennou prácou, ísť deň po dni a sústrediť sa na prítomnosť. Myslím si, že pozerať sa príliš dopredu a sústrediť sa na nejakú vzdialenú budúcnosť nikdy neprináša nič dobré.
Samozrejme, cieľ musíte mať v hlave, ale treba mu ísť naproti každodennou prácou, každým zápasom a každým tréningom. Tak to vnímam ja.
V rozhovore sa dozviete:
- prečo mu tak sadol Poprad
- aké je zázemie v Poprade v porovnaní s Fínskom
- aký je Adam Cracknell
- ako vníma kvalitu extraligy
- prečo išiel z českej extraligy do druhej fínskej ligy
- ako ho zastavilo zákerné zranenie z tréningu
- či je zázemie v Poprade lepšie ako vo Fínsku
- prečo ho inšpiruje Cole Caufield
- ako na ňom otec lámal hokejky
- či má niekedy problém so slovenčinou
- či sa chce vrátiť do Česka
Darí sa aj vám osobne, máte viac ako bod na zápas a v celej lige ste najproduktívnejším hráčom do 23 rokov. Ako sa momentálne cítite na ľade?
Cítim sa dobre. Mám výborných spoluhráčov v útoku, mám minutáž a veľkú dôveru. Za to patrí veľká vďaka celému trénerskému štábu. Snažím sa im to vracať svojou hrou a dokazovať na každom tréningu aj v každom zápase, že si tú dôveru zaslúžim.
Slovenská liga je náročná, takže do každého stretnutia musíte ísť na krv, na maximum. Samozrejme, spomínate aj body a som za nich vďačný, ale je to pridaná hodnota, ktorá sa odvíja od toho, ako hrá celý tím. Keď mužstvo funguje a darí sa mu, môžu vyskočiť aj takéto individuálne veci navyše.
Čím to je, že vám Poprad tak dobre sadol?
Ľudia a celé mesto. Myslím si, že ma tu prijali naozaj výborne a človek sa jednoducho cíti lepšie v priateľskom prostredí medzi dobrými ľuďmi, ktorí sú absolútni profesionáli.
Rád chodím na tréningy, rád si pridám a samotná drina mi vonia. Mám rád profesionalitu a tá je tu nastavená na veľmi dobrej úrovni.
Myslím si, že práve to mi veľmi sadlo. Takisto mám rád aktívny, tvrdý, ofenzívny a zároveň takticky dobre zvládnutý hokej, ktorý hráme. Takýto štýl mi vyhovuje.
Zažili ste hokej v Česku, Fínsku aj Švédsku. Ako by ste porovnali zázemie a profesionalitu v Poprade s týmito krajinami?
Bol som naozaj prekvapený, aký servis tu máme a ako sa o nás každý deň starajú. Všetci pracujú na tom, aby bolo mužstvo úspešné.
A to aj ľudia, ktorých prácu na prvý pohľad nevidno, kustódi, fyzioterapeuti a všetci ostatní, ktorí sa okolo tímu pohybujú, nechcel by som na nikoho zabudnúť.
Všetci nám dávajú maximum a nám to potom veľmi uľahčuje prácu, aby sme mohli podávať vrcholové výkony na ľade. Ide to ruka v ruke. Naozaj ma to veľmi príjemne prekvapilo a som z toho nadšený.
Poprad má dlhodobo veľmi kvalitných legionárov ako Adam Cracknell, Tyler Coulter či Andrew Calof. Ako sa vám hrá s takýmito hokejistami?
Ešte pred mojím príchodom mi chalani písali, že to tu výborne poznajú a sú tu už ako domáci. Hovorili mi, že ak budem čokoľvek potrebovať ukázať, vysvetliť alebo s niečím pomôcť, sú tu pre mňa. To bola ďalšia vec, ktorá mi to uľahčila. Všetko mi ukázali a vzali ma medzi seba.
Druhou vecou je to, aké sú tu legendy. Je skvelé mať takýchto borcov po svojom boku, byť s nimi v jednom mužstve a hrať s nimi na ľade.
Adam Cracknell je už klubovou legendou a za tie roky zanechal v Poprade výraznú stopu. Aký je to človek a čo znamená pre mužstvo?
Jedným slovom – líder. To vystihuje úplne všetko, akým človekom je. Chce vyhrávať, ide príkladom a je skvelé mať takého kapitána a nasledovať takú osobnosť.
Nie je bežné, aby kvalitný český hráč prišiel hrať slovenskú extraligu. Ako sa zrodil váš prestup do Popradu?
Vo Fínsku som sa snažil čo najlepšie pripraviť na ďalší krok v kariére. Čo sa týka Česka a Slovenska, druhú fínsku ligu tam veľa ľudí nepozná. Čakal som, kto mi dá šancu. Som rád, ako to celé dopadlo. Myslím si, že je to tak, ako to malo byť.
Mali ste aj iné ponuky?
Kým sa neozval Poprad, niečo sa riešilo, ale nemá zmysel sa k tomu vracať. Poprad mal o mňa skutočný záujem a myslím si, že to je pre hráča najdôležitejšie. Potom som už vedel, že toto je jediná vec, ktorú chcem riešiť, a jediné miesto, kam chcem ísť.
Plánujete v klube zostať počas celej sezóny?
Vždy na to odpovedám rovnako. Úprimne, momentálne nechcem riešiť žiadne podobné veci. Som tu veľmi rád a chcem sa sústrediť iba na Poprad a na túto sezónu. Chcem urobiť všetko pre to, aby bola úspešná. Myslím si, že to si praje celé mesto a všetci v klube. Na to sa teraz sústredím.
Čo hovoríte na celkovú kvalitu slovenskej extraligy?
Mnoho z importov, ktorí tu sú, majú bláznivé kariéry. Sú to skúsení borci. Potom sú tu, samozrejme, aj slovenskí chalani, ktorí sú takisto výborní. Myslím si, že to vidno v každom zápase. Nedá sa nič vypustiť, pretože súperi vás za to potrestajú.
Kvalita je veľká a myslím si, že fanúšikov to musí baviť. V porovnaní s českou extraligou je tu viac šancí a hokej je ofenzívnejší. Je to náročná súťaž a rozhodne ju netreba podceňovať. Podľa mňa patrí medzi najlepšie ligy v Európe, o tom niet pochýb.
Ak by ste mali slovenskú extraligu opísať a povedať, čím je špecifická, označili by ste ju za rýchlu a ofenzívnu?
V porovnaní s Českom tu podľa mňa hokej nie je až taký zviazaný. V českej lige sa veľa nahadzujú puky a hrá sa veľmi takticky. Česká súťaž je tým známa, je defenzívna, silová a taktická. Možno aj najviac v celej Európe. Slovenská extraliga je v tomto trochu odlišná.
Tu je podľa mňa viac šancí a pre fanúšikov je to zaujímavejšie. Často sa hrá hore-dole. Osobne ma však prekvapilo aj to, aký tvrdý hokej sa tu hrá.
Niektoré zápasy sú naozaj na krv, súboje sa dohrávajú a nikto vám nič nedá zadarmo. Súťaž je plná výborných hráčov. Som rád, že tu môžem byť, zbierať cenné skúsenosti a užívať si to.
Aké ciele ste si stanovili pred touto sezónou?
Nejaké ciele mám, ale nahlas ich hovoriť nebudem, pretože to nikdy nerobím. Pred príchodom som nemal žiadne konkrétne očakávania. Išiel som do toho s pokorou a veľkým rešpektom ku kvalite súťaže.
Povedal som si, že sa jednoducho čo najlepšie pripravím. Na druhej strane som vedel, čo dokážem a čo viem na ľade predviesť.
Sústreďoval som sa preto na to, aby som mal za sebou čo najlepšiu letnú prípravu a mohol potom podať maximálny výkon.
Vráťme sa trochu do minulosti a k vašej hokejovej ceste. Už ako 17-ročný ste debutovali v českej extralige a ako 18-ročný ste za Plzeň odohrali väčšinu sezóny, konkrétne 36 zápasov. Keď sa na to spätne pozriete, čo vám to dalo?
Veľmi veľa. Teraz sa často rieši, že mladí chalani odchádzajú do kanadských juniorských súťaží.
Myslím si však, že ak máte príležitosť dostať sa takto skoro do profesionálneho hokeja a nazbierať skúsenosti, je to na nezaplatenie.
Či už ide o spoluhráčov, s ktorými hráte, alebo o samotnú možnosť byť medzi nimi a prejsť si tým. Musíte sa tým trochu prebiť.
Nehovorím, že to bolo vždy ružové, ale odohral som dve kompletné predkolá play-off a v podstate aj celú jednu sezónu vrátane play-off.
Veľmi ma to posunulo a naštartovalo. Samozrejme, nikdy nezabudnem, že v Plzni mi dali príležitosť. Myslím si, že som sa jej dokázal celkom dobre chytiť. Bola to výborná skúsenosť.
Potom prišlo rozhodnutie presunúť sa do druhej fínskej ligy. Prečo?
Myslím si, že som bol výborne pripravený. Keď si na to spätne spomínam, cítil som sa naozaj dobre. Potom však prišla na tréningu taká hlúposť, zákernosť, ale k tomu sa už nevraciam.
V jednom súboji som si roztrhol väz v členku a vyradilo ma to na dva mesiace. Prišiel som o posledný zraz pred MS do 20 rokov, na ktoré som, samozrejme, mal ambíciu dostať sa. Cítil som, že ak by sa mi podarilo udržať si miesto v mužstve aj ďalší rok, mohla tam byť šanca.
Zranenie ma však pripravilo o možnosť ísť na reprezentačný kemp a vypadol som aj zo zostavy v Plzni, čo je, samozrejme, normálne, keď je človek zranený.
Keď som sa potom v polovici septembra vracal, prakticky bez formy, musel som sa do toho znova dostávať. Chvíľu som začínal v juniorke, ale už som cítil, že mi juniorský hokej nemá veľmi čo dať. Potreboval som reštart.
Práve vtedy prišla ponuka z Joensuu. Mali tam v tom období nízky rozpočet. Chceli mať dobrý tím a hrať kvalitný hokej, no zároveň sa snažili udržať náklady čo najnižšie, lebo stavali novú halu. Povedali, že by do toho išli a že ma chcú.
V Plzni mi vtedy vyhoveli, hoci som mal ešte platnú zmluvu. Umožnili mi ju ukončiť a ja som si na druhý deň zbalil veci. Odletel som tam a hneď na druhý deň som nastúpil do zápasu.
Čiže ak tomu správne rozumiem, jedno nešťastné zranenie na tréningu vám radikálne zmenilo plány?
Áno, ale ja vždy hovorím, že všetko sa deje z nejakého dôvodu. Proste sa to stalo. Nerád hľadám výhovorky alebo zvaľujem niečo na iných.
Z druhej strany si hovorím, že som možno mohol mať členky lepšie natrénované a spevnené, mohol som byť o niečo lepšie pripravený a nemuselo sa to stať. Stalo sa to a keď sa na to spätne pozerám, nič by som nemenil. Všetko má svoj dôvod. Každý má svoju cestu a každý ju má inú.
Komunikovali ste potom o tom nejako so spoluhráčom, ktorý vás zranil?
Nie, neriešil som to. Snažil som sa nad to povzniesť a nebyť nahnevaný alebo zatrpknutý. Myslím si, že to je azda najhoršia vec, akú môže človek urobiť.
Vo Fínsku ste potom strávili dva a pol roka. Bol to váš pôvodný plán? Čo vám toto obdobie dalo?
Plán bol jednoducho prísť a hrať čo najlepšie. Bral som to ako posledné miesto na hokejové dospievanie, namiesto odchodu do kanadskej juniorky.
Prvý rok bol skvelý. Išiel som tam aj kvôli hernej úlohe, ktorú som dovtedy nemal. Dostal som sa do pozície, v akej som chcel byť, do líderskej role. Stálo to tam na mne. Bolo to výborné.
Potom sa vymenili tréneri a ja som zrazu pred novou sezónou túto rolu nemal. Preto prišla výmena do Ketterä. Myslím si, že je to najlepšia organizácia v celej lige. Bolo to teda také šťastie v nešťastí.
Je to rodinný klub. Veľmi si dávajú pozor na to, akých zahraničných hráčov si privedú. Chcú, aby to boli charakterovo dobrí chalani. Bol to naozaj krásny rok a pol a veľmi veľa pre mňa znamenalo, ako ma prijali ľudia v meste.
Nakoniec ma medzi seba prijali aj Fíni, ktorí to až tak často nerobia. Sezónu sme napokon dotiahli až do finále a v poslednom ročníku sme získali strieborné medaily.
Bolo to skvelé obdobie a vždy naň budem veľmi rád spomínať. Myslím si, že ma to formovalo na hokejistu, akým chcem byť.
Dá sa porovnať fínska Mestis liga so slovenskou extraligou? Či už z hľadiska kvality, alebo zázemia? Často sa diskutuje o tom, kam vlastne zaradiť slovenskú ligu medzi európskymi súťažami.
Čo sa týka zázemia v Mestis lige, nedá sa to vôbec porovnávať. Tam musíte urobiť veľa muziky za málo peňazí.
Čiže v Poprade je zázemie výrazne lepšie?
Jednoznačne. To sa naozaj nedá porovnať. Aj keď teraz sa tam Jokerit postaral o to, že sa celá súťaž posunula na úplne inú úroveň, a to aj mediálne a aj finančne.
Samotná liga je však typickým príkladom fínskeho hokeja. Veľa sa tam korčuľuje, chcú hrať s pukom, neradi strieľajú z horších pozícií, radšej si všetko pripravia do finálnej fázy útoku, obrancovia sa zapájajú a v útočnom pásme veľa rotujú. Bolo to teda také fínske.
Mne to veľmi pomohlo predovšetkým v pohybe a korčuľovaní. Veľa sme na tom pracovali a mali sme aj špecialistu na korčuľovanie.
Pilovali sme rôzne detaily. Počas celej sezóny sme mali aj popoludňajšie tréningy navyše a po každom tréningu sme ešte veľa korčuľovali. Myslím si, že mi to tam poriadne rozhýbalo nohy a naučilo ma to, že keď človek dostane puk, musí okamžite urobiť tri kroky. Inak o puk príde.
Keď ste prichádzali do Popradu, sľúbili vám konkrétnu rolu v mužstve, alebo ste si ju museli vybojovať?
Nie, sľuby nemám veľmi rád. Bolo to jednoducho na mne. Dali mi šancu a bolo na mne, ako sa jej chopím.
Ak si svoju pozíciu vybojujem, budem ju mať. Ak nie, nebudem ju mať. Myslím si, že takto je to nastavené správne. Kto si to zaslúži, ten si svoje miesto vybojuje.
Zatiaľ môžete byť spokojný s tým, čo ste si vybojovali, však?
Áno, som za to vďačný. Stále sa však musím pozerať dopredu, neuspokojiť sa s ničím a pracovať ešte viac.
Ste nižší hráč. Weby uvádzajú výšku 174 centimetrov, neviem, či je to pravda.
Povedzme, že áno (smiech).
Je to menej?
Plus mínus, možno trochu menej.
V dnešnom hokeji sa často pozerá na výšku hráčov, či už zo strany skautov, alebo klubov. Mali ste pre svoje telesné parametre počas kariéry problémy?
Naučil som sa s tým celkom dobre pracovať. Keď som mal 17 či 18 rokov a všade sa riešili drafty, pamätám si, že jeden skaut mi vtedy povedal, že ma nikto nevezme, pretože mám iba 170 centimetrov.
Na druhej strane potom vidím Colea Caufielda, ktorý vyzerá úplne rovnako, a strieľa jeden gól za druhým. Takže podľa mňa to nie je o výške. Treba pracovať s tým, čo máte. Nemyslím si, že je to nejaký limit. V mnohých situáciách sa to dá dokonca obrátiť v môj prospech.
Keď už spomínate Caufielda, pred rozhovorom som si pozeral vaše zostrihy a góly. V niektorých momentoch som si povedal, že toto je český Caufield. Podobná strela, podobná výška. Vnímate tú podobnosť? Sledujete, ako hrá?
Sledujem ho a mám ho rád. Samozrejme, cieľom je priblížiť sa mu čo najviac. Je to hráč, ktorý absolútne dominuje. Je to pre mňa pomyselná latka, na ktorú sa budem stále snažiť dostať, nakoľko to pôjde.
Kto je vaším hokejovým vzorom?
Už od malička otec. Bol tiež hokejista a aj mňa priviedol k hokeju a urobil zo mňa profesionála. U nás doma to bolo nastavené výborne.
Mamka bola tá, ktorá nebola objektívna a vedela ma podporiť a priniesť pokoj, keď sa nedarilo a keď som po zlom výkone dostal od otca poriadnu kritiku. Mal som šťastie na dobrú rovnováhu v rodine. Za to patrí rodičom veľká vďaka.
Otec bol vzorom odmalička, teraz je to Caufield. Tak by som sa chcel prezentovať na ľade.
Stále si po zápasoch s otcom telefonujete? Dáva vám rady a hovorí, čo by ste mali robiť?
Samozrejme. Čím som starší, tým je to lepšie. Keď som bol mladší, bol na mňa veľmi prísny. Mám aj nejaké vtipné príbehy, ktoré snáď ani nemôžem povedať.
Keď na mne sem tam zlomil hokejku, boli to úplne bežné veci. Vždy však hovorím, že práve vďaka tomu som dnes v pozícii, keď sa môžem hokejom živiť a hrať ho profesionálne. V podstate žijem to, čo som si od malička želal.
Myslím si, že otec na tom má veľký podiel. Vtedy to možno stálo veľa sĺz a smutných chvíľ, ale dnes som za to naozaj veľmi rád.
Keď ste potom prišli domov, musela vás mama trochu objať, však?
Keď bol zlý zápas, vždy som si vypočul svoje. Potom prišlo doma trochu cukru aj biča a bolo dobré.
Ale hokej som miloval, takže som sa z tej nakladačky po nevydarenom zápase vždy pomerne rýchlo otriasol. Išiel som spať a na druhý deň to už bolo opäť v poriadku.
Ako by ste opísali svoj herný štýl a svoje najväčšie prednosti?
Cítim sa veľmi dobre s pukom na malom priestore. Rád vyzývam súperov na súboje jeden na jedného. Snažím sa takouto hrou dostávať seba aj spoluhráčov do šancí. Samozrejme, rád aj strieľam a na presilovke sa cítim výborne.
Druhou stránkou je podľa mňa to, že do hry dávam srdce. Nesmrdí mi ani špinavá práca, ktorá k hokeju patrí a je súčasťou môjho herného prejavu.
Vráťme sa ešte do Popradu. Ako sa vám tam žije?
Je to menšie mesto, ale veľmi príjemné. Mám pocit, že sa tu všetci poznajú, až by som povedal, že je to také rodinné prostredie. Je tu množstvo dobrých miest, kam sa dá ísť na jedlo alebo na kávu.
Čo sa týka života mimo hokeja, nemám sa na čo sťažovať, plus, samozrejme, Tatry boli v lete obrovská pridaná hodnota. Je príjemné vyraziť tam na túru alebo len na prechádzku. V tomto smere je to naozaj skvelé.
Mali ste počas leta možnosť niečo z Tatier spoznať?
Áno, ale iba také overené klasiky. Do žiadnych veľkých výstupov som sa nepúšťal.
Kde ste zašli?
Bol som na Popradskom plese a na Zamkovského chate. Sám sa však nechcem púšťať do nejakých náročných túr. Mám z toho rešpekt a myslím si, že človek, ktorý ho nemá, robí chybu. Stále sú to veľhory a ísť sám niekam loziť po horách by som si netrúfol.
Viete, čo sa hovorí o českých turistoch na Slovensku?
Viem, viem. Niektorí sa správajú, s prepáčením, ako hovädá.
Pre Čecha to možno nie je až taká veľká zmena, keď príde na Slovensko, ako napríklad pre Kanaďana alebo Američana. Hovorí sa však, že Česi majú väčší problém so slovenčinou než Slováci s češtinou. Ako to máte vy?
Áno, je to pravda. My Česi nerozumieme tak dobre, ako vy Slováci rozumiete češtine. Myslím si, že z vašej strany je jazyková bariéra v podstate nulová. Priznám sa však, že aj ja musím mať uši nastražené, aby som všetko správne zachytil.
Máte však českého trénera, takže to je určite výhoda.
Áno, to je bonus. Počúva sa mi to ľahko.
Čo máte na Poprade najradšej?
Zimný štadión. Tam trávim najviac času. Potom je tu množstvo príjemných miest. A určite ešte Aquacity. To je ďalšia obrovská pridaná hodnota. Je to skvelé a chodím tam pomerne často. Už si tam musia hovoriť, čo tam zase robím.
Je niečo, čo vás na Slovensku prekvapilo?
Ani nie. Myslím si, že v tomto sme si veľmi podobní a nezažil som tu žiadny výrazný kultúrny šok.
S kým trávite v Poprade najviac času?
Zo slovenských chalanov asi najviac s Alexom Šotekom, keďže spolu hráme a občas spolu trávime čas aj mimo zimného štadióna.
Potom so zahraničnými spoluhráčmi, s Coulterom alebo Cracknellom. Občas sa k nám pridá aj Calof. Niekedy si spolu posedíme alebo zájdeme na jedlo.
Zachytil som, že ste vášnivý rybár. Darí sa vám rybárčiť aj pod Tatrami?
Musím priznať, že momentálne nechodím na ryby tak často, ako som si pôvodne predstavoval.
Vo Fínsku som mal jazero hneď za bytom, takže som tam chodil oveľa častejšie. Bol som však aj tu a bolo to celkom úspešné. Mal som večeru, takže sa to dá považovať za úspech.
Mimo Česka ste už niekoľko rokov. Vďaka pôsobeniu na Slovensku máte k rodine a priateľom predsa len o niečo bližšie. Darí sa vám s nimi tráviť viac času?
Slovensko je síce o niečo bližšie, ale autom je to stále približne sedem hodín do Plzne. K nemeckým hraniciam to mám pomerne ďaleko. Teraz však zaviedli novú leteckú linku z Prahy do Popradu, a to sa im naozaj podarilo.
Cesta za rodinou je vďaka tomu o niečo jednoduchšia. Počas sezóny sa tam však aj tak veľmi nedostanem. Nerád cestujem a presúvam sa, väčšinou zostávam na mieste, kde práve hrám.
Je vaším dlhodobým cieľom návrat do českej extraligy?
To je opäť otázka budúcnosti, ktorá je ešte ďaleko. Kto vie, čo bude. Nedokážem na to teraz odpovedať.
Samozrejme, na staré kolená by bolo pekné zahrať si doma pred vlastnými fanúšikmi. V Plzni poznám prakticky všetkých, takže by to bolo príjemné. Ale to možno až o veľa rokov.
Viete aspoň povedať, aké sú vaše kariérne ambície? Čo by ste chceli dosiahnuť?
Tieto veci sa nemenia. Určite je to reprezentácia, čo si myslím, že je cieľom každého hráča, ktorý má nejaké ambície.
A potom zámorie, NHL. To sú pre mňa dva ciele, ku ktorým sa snažím každý deň približovať a ísť im naproti.