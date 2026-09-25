VIDEO: Každý gól bol výstavný. Český útočník dosiahol v drese Popradu prvý hetrik novej sezóny

Český hokejista Adam Dvořák dosiahol prvý hetrik v novej sezóne Tipsport ligy. Útočník Popradu v 4. kole zaznamenal tri góly proti rivalovi z Košíc, no „kamzíci“ prehrali 3:6 a dosiahli druhú prehru v sezóne.
Dvadsaťdvaročný Dvořák ukázal svoj potenciál už v príprave, keď dal presný zásah v 6 zo 7 duelov, celkovo mal na konte 10 gólov. Hetrik dokonca dal už vôbec v prvom zápase za Poprad do siete Katovíc.
Čech sa proti Košiciam prvýkrát presadil v 19. minúte prvej tretiny, keď znížil na 1:3. Po vyhranom vhadzovaní Tylera Coultera zamieril presne nad ľavé rameno brankára Patrika Jurčáka.
VIDEO: Hetrik Dvořáka
Ďalšie momenty Dvořáka prišli v tretej časti. V jej polovici si počas presilovej hry vymenil puk s Alexom Šotekom a upravil na 2:5.
Český útočník mal aj posledné slovo v stretnutí. Andrew Calof ho našiel medzi kruhmi a nechytateľne zakončil.
Dvořák uplynulé dve sezóny odohral vo Fínsku, keď si obliekal dres tímu Ketterä. Vlani odohral v základnej časti 43 zápasov a mal bilanciu 15 gólov a rovnaký počet asistencií. V play off pridal 16 stretnutí s bilanciou 4+4.