VIDEO: Každý gól bol výstavný. Český útočník dosiahol v drese Popradu prvý hetrik novej sezóny

Adam Dvořák v drese Popradu.
Adam Dvořák v drese Popradu. (Autor: Facebook / HK Poprad﻿)
Sportnet|25. sep 2026 o 23:38
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V uplynulých dvoch sezónach hral vo Fínsku.

Český hokejista Adam Dvořák dosiahol prvý hetrik v novej sezóne Tipsport ligy. Útočník Popradu v 4. kole zaznamenal tri góly proti rivalovi z Košíc, no „kamzíci“ prehrali 3:6 a dosiahli druhú prehru v sezóne.

Dvadsaťdvaročný Dvořák ukázal svoj potenciál už v príprave, keď dal presný zásah v 6 zo 7 duelov, celkovo mal na konte 10 gólov. Hetrik dokonca dal už vôbec v prvom zápase za Poprad do siete Katovíc.

Čech sa proti Košiciam prvýkrát presadil v 19. minúte prvej tretiny, keď znížil na 1:3. Po vyhranom vhadzovaní Tylera Coultera zamieril presne nad ľavé rameno brankára Patrika Jurčáka.

VIDEO: Hetrik Dvořáka

Ďalšie momenty Dvořáka prišli v tretej časti. V jej polovici si počas presilovej hry vymenil puk s Alexom Šotekom a upravil na 2:5.

Český útočník mal aj posledné slovo v stretnutí. Andrew Calof ho našiel medzi kruhmi a nechytateľne zakončil.

Dvořák uplynulé dve sezóny odohral vo Fínsku, keď si obliekal dres tímu Ketterä. Vlani odohral v základnej časti 43 zápasov a mal bilanciu 15 gólov a rovnaký počet asistencií. V play off pridal 16 stretnutí s bilanciou 4+4.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

Adam Dvořák v drese Popradu.
Adam Dvořák v drese Popradu.
VIDEO: Každý gól bol výstavný. Český útočník dosiahol v drese Popradu prvý hetrik novej sezóny
pi 23:38
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