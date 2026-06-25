Skúsený obranca posilní Prešov. Zahrá si už za deviaty extraligový klub

Na snímke sprava Adam Drgoň z Trenčína a Ryder Jade Korczak zo Žiliny.
Na snímke sprava Adam Drgoň z Trenčína a Ryder Jade Korczak zo Žiliny. (Autor: TASR)
TASR|25. jún 2026 o 22:00
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V slovenskej extralige nastúpil do 959 zápasov so ziskom 316 bodov.

Slovenský hokejový obranca Adam Drgoň bude v sezóne 2025/2026 pôsobiť v HC Prešov. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej stránke.

Pre 41-ročného Drgoňa to bude už deviate pôsobisko v najvyššej slovenskej súťaži. V nej už hral aj za Slovan Bratislava, Martin, Piešťany, Košice, Poprad, Zvolen, Michalovce a Trenčín.

V drese Dukly odohral v uplynulej sezóne 2025/2026 celkovo 51 zápasov, v ktorých získal osem kanadských bodov (1+7).

V slovenskej extralige nastúpil do 959 zápasov so ziskom 316 bodov. V roku 2015 získal majstrovský titul s HC Košice.

„Teším sa na ďalšiu sezónu v extralige a moju prvú s Prešovom. Aj keď toho mám dosť za sebou, stále verím, že môžem priniesť viac ako len skúsenosti. Chcem byť prínos pre tím na ľade i mimo neho a prispieť k ceste nahor.

Myslím si, že táto organizácia má veľký potenciál, ale okrem tvrdej práce potrebujeme aj trpezlivosť. Verím, že fanúšikovia sú v tom spolu s nami a budú nás podporovať od začiatku až do konca,“ uviedol Drgoň.

Angažovanie skúseného obrancu si pochvaľoval aj športový riaditeľ Vladimír Mihalik: „Svojimi ofenzívnymi schopnosťami je ozdobou extraligy. Je to líder, o ktorého sa chceme oprieť aj v kabíne.“

Tipsport liga

Na snímke sprava Adam Drgoň z Trenčína a Ryder Jade Korczak zo Žiliny.
Na snímke sprava Adam Drgoň z Trenčína a Ryder Jade Korczak zo Žiliny.
Skúsený obranca posilní Prešov. Zahrá si už za deviaty extraligový klub
dnes 22:00
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