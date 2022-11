New Jersey natiahlo skvelú víťaznú sériu, Tatar nebodoval

NEW YORK. Hokejisti New Jersey Devils v zostave so slovenským útočníkom Tomášom Tatarom natiahli víťaznú sériu v NHL na 12 zápasov.

V sobotňajšom dueli triumfovali na ľade Ottawy Senators 5:1. Tatar absolvoval 13:18 min a zblokoval jednu strelu.