Olympiáda, strieborná osemnástka, zlatá Nitra. Čo je vrchol sezóny a koľko naloží Calgary Nemcovi?

Hokejová sezóna 2025/26 je na konci. Slniečko praží ako sa len dá, tak sa poďte s nami trochu schladiť Hokejovým BOSS-om.
Trio Ondro Rusnák, Boris Valábik, Stano Benčat hodnotilo uplynulú sezónu.
Chalani sa pri hodnotí sezóny odrazili od aktuálnej témy – trejdu Šimona Nemca z New Jersey do Calgary. Ako ho vnímajú?
„Toto je veľká vec. New Jersey si Šimona nevážilo, jasne to dali najavo. Calgary zaňho obetovalo veľa, celá výmena je v mojom ponímaní preto azda ešte viac ako skutočnosť, že bol dvojka draftu. Čakám, že skoro s ním podpíšu zmluvu. Podľa mňa to bude minimálne na päť rokov, sumu ale tipovať nebudem,“ povedal Valábik.
„Ja si neodhadnem zatipovať. Nechám sa prekvapiť. Je to ale super, bude mať dobrých parťákov, veď v tíme sú aj Martin Pospíšil a Samo Honzek. Najmä Pospec má silné slovo v organizácii, určite mu pomôže,“ doplnil Ondro.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS
Následne sa chalani bavili o priereze celej sezóny.
Na čo sa môžete tešiť?
- Aké je hodnotenie aktuálnej sezóny?
- Ktorý moment najviac nadchol chalanov?
- Kto by sa mal stať Hokejistom roka?
- Kto je trénerom roka podľa BOSS-ov?
- Aký zápas zostane najviac v pamäti na dlhé roky?
- Aké zmeny sa udiali a udejú v našej lige?
- Ako vnímajú chalani príchod Jula Hudáčka do Popradu?
- Akú silu ukáže v novej sezóne Trenčín?
Nielen o tomto sa bavili Stano, Ondro a Boris v poslednom dieli pred letnou pauzou v podcaste Hokejový BOSS.