    Cítil sa zahanbený, no je pripravený na výzvu. Tuniský tréner chce pokračovať aj po MS

    Herve Renard.
    Herve Renard. (Autor: TASR/AP)
    TASR|25. jún 2026 o 08:08
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    Tunisko už stratilo šancu na postup do vyraďovacej fázy, keď prehralo oba úvodné zápasy o štyri góly.

    Tréner tuniskej futbalovej reprezentácie Herve Renard nevylúčil, že pri národnom tíme zostane aj po skončení majstrovstiev sveta.

    Päťdesiatsedemročný Francúz prevzal mužstvo počas turnaja po odvolaní Sabriho Lamouchiho a v noci na piatok (1.00 SELČ) ho čaká záverečný duel F-skupiny proti Holandsku.

    Renard sledoval svetový šampionát zo Senegalu, keď ho Tuniská futbalová federácia oslovila po prehre 1:5 so Švédskom. Mužstvo prevzal v náročnej situácii, no na lavičke debutoval vysokou prehrou 0:4 s Japonskom.

    Tunisko už stratilo šancu na postup do vyraďovacej fázy, keď prehralo oba úvodné zápasy o štyri góly. Ako prvý tím od výsledkov Grécka na MS 1994 zaznamenalo takýto vstup do turnaja.

    „Som otvorený akejkoľvek diskusii. Som pripravený vypočuť si projekt, ale preto tu teraz nie som,“ odpovedal Renard podľa AP na otázku o svojej budúcnosti pri reprezentácii.

    Francúzsky kouč napriek nepriaznivej situácii vyzval svojich hráčov, aby turnaj zakončili dôstojným výkonom.

    „Na zápas s Japonskom sme sa pripravili najlepšie, ako sme vedeli. Nie som zvyknutý hľadať výhovorky ani obviňovať iných.

    Beriem zodpovednosť na seba a po zápase s Japonskom som sa cítil zahanbený, najmä voči tuniským fanúšikom. Sústreďme sa na ďalší zápas a pokúsme sa dosiahnuť niečo, čo sa teraz zdá veľmi ťažké.“

    Renard v minulosti viedol reprezentácie Zambie, Angoly, Pobrežia Slonoviny, Maroka, či Saudskej Arábie. Jeho súčasný kontrakt s Tuniskom sa po štvrtkovom zápase skončí.

    „Musíme túto súťaž dokončiť čo najlepším spôsobom. Futbal si vyžaduje hrdosť aj v ťažkých chvíľach a treba im čeliť dôstojne až do konca. Dúfam, že si túto hrdosť a dôstojnosť zachováme aj proti skvelému tímu Holandska,“ dodal Renard.

    Tabuľka skupiny F na MS vo futbale 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    HolandskoHolandskoNED
    2
    1
    1
    0
    7:3
    4
    V
    R
    2
    JaponskoJaponskoJPN
    2
    1
    1
    0
    6:2
    4
    V
    R
    3
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    2
    1
    0
    1
    6:6
    3
    P
    V
    4
    TuniskoTuniskoTUN
    2
    0
    0
    2
    1:9
    0
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Výsledky na MS vo futbale 2026 - deň 14

    24.06. 21:00
    | Skupina B | Matchday 14
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    2 - 1
    Kanada
    Kanada
    Vancouver | Vancouver
    24.06. 21:00
    | Skupina B | Matchday 14
    Bosna a Hercegovina
    Bosna a Hercegovina
    3 - 1
    Katar
    Katar
    Seattle | Seattle
    25.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 14
    Škótsko
    Škótsko
    0 - 3
    Brazília
    Brazília
    Miami | Miami
    25.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 14
    Maroko
    Maroko
    4 - 2
    Haiti
    Haiti
    Atlanta | Atlanta
    25.06. 03:00
    | Skupina A | Matchday 14
    Južná Afrika
    Južná Afrika
    1 - 0
    Južná Kórea
    Južná Kórea
    Monterrey | Monterrey
    25.06. 03:00
    | Skupina A | Matchday 14
    Česko
    Česko
    0 - 3
    Mexiko
    Mexiko
    Mexiko City | Mexiko City

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