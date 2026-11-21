Hádzanári Bojníc zvíťazili v sobotňajšom dueli 11. kola Handball Extraligy nad Modrou 42:33.
V tabuľke naďalej figurujú na treťom mieste pred Hlohovcom, ktorý zdolal Záhorákov 38:34.
Handball Extraliga - 11. kolo:
Sporta Hlohovec - HC Záhoráci 38:34 (22:18)
Najviac gólov: Roman 11, Obulaný 8, Grajciar 7 - Gugolj 8/5, Stachovič 6, Soldo, Konečný a Chajan po 4
Rozhodovali: Haščíková a Kellner, vylúčení: 4:6, ŽK: Obulaný (Hlohovec), ČK: Chajan (Záhoráci), 7 m hody: 2/2 - 7/5, 420 divákov.
Bojnice - HáO TJ Slovan Modra 42:33 (23:14)
Najviac gólov: Smetánka 14, Michniewicz 7/2, Meľnyk 6 - Kažík 8, Burnazovič 6/5, Mišových a Frno po 5
Rozhodovali: Budzák a Záhradník, vylúčení: 0:1, ČK: Hirtl (Modra), 7 m hody: 2/2 - 5/5, 632 divákov.