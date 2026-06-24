    Škandál ide bokom. Za obvineným Hakimim stojí celý tím Maroka

    Achraf Hakimi
    Achraf Hakimi (Autor: TASR/AP)
    SITA|24. jún 2026 o 15:47
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    Vo Francúzsku ho po MS čaká súdny proces.

    Brankár marockej reprezentácie Munir El Kajoui vyjadril podporu svojmu kapitánovi Achrafovi Hakimimu napriek tomu, že vo Francúzsku čelí súdnemu procesu pre obvinenia zo znásilnenia.

    Dvadsaťsedemročný hráč Paríža Saint-Germain odmieta obvinenia, ktoré sa týkajú údajných udalostí v Paríži z roku 2023. Francúzsky odvolací súd potvrdil, že Hakimi bude stáť pred súdom.

    Len niekoľko hodín po potvrdení súdneho procesu Hakimi doviedol marocký tím na majstrovstvách sveta k víťazstvu 1:0 nad Škótskom. Napriek tomu ho fanúšikovia v Bostone viackrát vypískali.

    "Všetci podporujeme Achrafa," povedal El Kajoui na tlačovej konferencii pred posledným zápasom Maročanov v skupine proti Haiti. "Je naším štandardom v Maroku, vždy za ním budeme stáť vo všetkom," dodal.

    Program a výsledky Maroka na MS vo futbale 2026

    14.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 3
    Brazília
    Brazília
    1 - 1
    Maroko
    Maroko
    New York | New York
    20.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 9
    Škótsko
    Škótsko
    0 - 1
    Maroko
    Maroko
    Boston | Boston
    25.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 14
    Maroko
    Maroko
    vs.
    Haiti
    Haiti
    Atlanta | Atlanta

    Maroko si takmer určite zahrá vo vyraďovacej časti šampionátu, predtým totiž remizovalo 1:1 s päťnásobnými majstrami sveta Brazílčanmi. Víťazstvo nad Haiti mu môže zabezpečiť prvé miesto v C-skupine pred Brazíliou.

    "Levi z Atlasu" snívajú o tom, že sa stanú prvým africkým tímom, ktorý zvíťazí na svetovom šampionáte. "Prečo nie? Poďme to vyhrať,“ pokračoval 37-ročný El Kajoui, ktorý hrá za RS Berkane vo svojej vlasti.

    "Všetky deti, keď som rástol, snívali o tom, že pôjdu na majstrovstvá sveta a budú v takejto situácii, v akej som teraz ja. V Maroku sa toho veľa robí a to nám dáva nástroje na to, aby sme o tom mohli snívať. Sme silní fyzicky, takticky aj mentálne," uzavrel.

    Tabuľka skupiny C

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    BrazíliaBrazíliaBRA
    2
    1
    1
    0
    4:1
    4
    V
    R
    2
    MarokoMarokoMAR
    2
    1
    1
    0
    2:1
    4
    V
    R
    3
    ŠkótskoŠkótskoSCO
    2
    1
    0
    1
    1:1
    3
    P
    V
    4
    HaitiHaitiHTI
    2
    0
    0
    2
    0:4
    0
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Achraf Hakimi
    Achraf Hakimi
    Škandál ide bokom. Za obvineným Hakimim stojí celý tím Maroka
    dnes 15:47
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