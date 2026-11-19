Slovenské hádzanárske kluby spoznali osemfinálových súperov Európskeho pohára žien. Štvrtkový žreb vo Viedni priniesol slovenské derby medzi Šaľou a Michalovcami, Dunajská Streda dostala islandský Haukar.
Osemfinále sa hrá na dva zápasy, prvé sú na programe 9. a 10. januára, odvety o týždeň neskôr.
Michalovce sú v pozícii úradujúceho vicemajstra, do finále sa prebojovali dvakrát v priebehu predchádzajúcich troch edícií.
Celkovo je v osemfinále zastúpených 13 krajín, viac ako jeden klub má okrem Slovenska len Srbsko (2).
Tímy boli v žrebe rozdelené do dvoch košov, medzi nasadenými boli spomedzi slovenských len Michalovce.
Play off predchádzali tri kolá, v tom poslednom si Iuventa poradila s izraelským Bnotom Herzliya, DAC prešiel cez holandský JuRo Unirek a Šaľa zdolala Vestmanna ÍF z Faerských ostrovov.
Dunajská Streda je v play off po štyroch rokoch, predtým postúpila do štvrťfinále. Šaľa bola v osemfinále naposledy v sezóne 2005/2006.
Postupujúci z osemfinále sa predstavia vo štvrťfinále vo februári, semifinále sú na programe v marci a finále na dva zápasy v máji.
Žreb osemfinále Európskeho pohára EHF
LK Zug Handball (Švaj.) - Maccabi Haarazim Ramat Gan (Izr.)
HK SLOVAN DUSLO ŠAĽA (SR) - MŠK IUVENTA MICHALOVCE (SR)
HC DAC DUNAJSKÁ STREDA (SR) - Haukar (Isl.)
Zwartwoud Kwiek (Hol.) - Handball Erice SSD ARL (Tal.)
WHC Cair Skopje (S. Mac.) - HC Galyčanka (Ukr.)
RK Ruma (Srb.) - O.F.N. Ionias (Gréc.)
ZRK Mlinotest Ajdovscina (Slov.) - Madeira Andebol SAD (Portug.)
Yalikavakspor (Tur.) - ZORK Bor (Srb.)
Program:
osemfinále: 9./10. januára; 16./17. januára
štvrťfinále: 13./14. februára; 20./21. februára
semifinále: 20./21. marca; 27./28. marca
finále: 1./2. mája - 8./9. mája