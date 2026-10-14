Slovenské kluby poznajú ďalších súperov v Európe, Michalovce vyzve izraelský tím

Hádzanárky slovenského majstra MŠK Iuventa Michalovce sa v pozícii finalistu uplynulého ročníka stretnú v 3. kole Európskeho pohára EHF s izraelským klubom Bnot-Herzliya.
Vicemajster HC DAC Dunajská Streda nastúpi proti lídrovi holandskej ligy JuRo Unirek VZV a hráčky HK Slovan Duslo Šaľa si zmerajú sily s VIF Vestmanna z Faerských ostrovov.
Rozhodol o tom stredajší žreb vo Viedni.
Všetky tri slovenské tímy by mali začať na palubovkách súperov a odvetu odohrajú doma. Iuventa figurovala pred žrebom medzi 16 tímami v prvom koši.
Úradujúci slovenský šampión, ktorý sa v uplynulých štyroch sezónach zakaždým prebojoval minimálne do semifinále EP, bol jedným z desiatich klubov priamo nasadených do 3. kola.
V minulej sezóne sa Michalovčanky dostali až do finále, v ktorom podľahli v dvoch dueloch španielskemu Atleticu Guardes. Vo finále boli aj v sezóne 2023/2024, vtedy nestačili na iný španielsky klub Atticgo BM Elche.
Dunajská Streda a Šaľa sa do 3. kola prebojovali po úspešnom zvládnutí predchádzajúcich dvojzápasov a pred žrebom figurovali v druhom koši.
DAC v 2. kole vyradil taliansky Jomi PDO Salerno po výsledkoch 25:25 na ihrisku súpera a 32:25 doma. Šaľa si poradila s holandským Drive in Units Quintus, keď nastúpila dvakrát doma a zvíťazila 35:26 a v odvete 29:26.
V 3. kole sa predstaví celkovo 32 tímov. Prvé zápasy sú na programe 7. a 8. novembra, odvety sa uskutočnia o týždeň neskôr 14. a 15. novembra. Šestnásť víťazov postúpi do osemfinále, ktoré sa bude hrať v januári 2027.
žreb 3. kola Európskeho pohára EHF
Bnot-Herzliya H.C - MŠK IUVENTA MICHALOVCE
JuRo Unirek VZV - HC DAC DUNAJSKÁ STREDA
VIF Vestmanna - HK SLOVAN DUSLO ŠAĽA
(prvé zápasy 7./8. novembra, odvety 14./15. novembra)