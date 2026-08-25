Liga odštartuje jubilejný ročník. DAC obhajuje titul, Michalovce sa hlásia k európskym ambíciám

Česko-slovenská hádzanárska súťaž žien vstúpi odštartuje sezónu 2026/27 pod novým názvom Doprastav liga.
Jubilejný 25. ročník súťaže sa začne počas víkendu 29. a 30. augusta aj za účasti štyroch slovenských klubov.
Nový partner predlžuje súťaž o tri sezóny
Hlavnou témou utorkovej predsezónnej tlačovej konferencie v Bratislave bolo predstavenie nového partnera súťaže.
„Naša súťaž je unikátna jednak v tom, že ju hráme v dvoch krajinách. Je unikátna hlavne preto, že ju držíme bezmála 25 rokov. Tento koncept nie je vôbec jednoduchý a my ako asociácia si to veľmi dobre uvedomujeme.
Nie je vôbec jednoduché ufinancovať takýto rozsah súťaže, a preto veľmi vítame a sme veľmi vďační, že máme nového silného partnera, firmu Doprastav, vďaka ktorej sme predĺžili fungovanie našej súťaže o ďalšie tri sezóny,“ uviedol prezident Doprastav ligy a predseda českej Asociácie Ligových klubov hádzanej Vladimír König.
DAC obhajuje titul napriek odchodom
V Doprastav lige bude opäť účinkovať 12 tímov, z toho 4 slovenské. O obhajobu celkového triumfu v dlhodobej časti česko-slovenskej súťaže budú bojovať hádzanárky HC DAC Dunajská Streda, ktoré získali svoj tretí titul v spoločnej lige.
Klub zo Žitného ostrova zaznamenal počas medzisezónneho obdobia viaceré zmeny v kádri.
Rezonuje aj odchod českej reprezentantky Elišky Desortovej.
„Je prvou hráčkou v našej klubovej histórii, ktorú vykúpili z platnej zmluvy. Tým pádom sme ju rok pred ukončením zmluvy uvoľnili a odišla do bundesligového HSG Blomberg-Lippe. Teraz môže hrať Ligu majstrov a ukázať, že aj z našej ligy sa dá dostať do jednej z najlepších súťaží.
Pokiaľ ide o ciele, tak vždy hovorím, že nerád prehrávam. Vždy chcem vyhrať všetko, čo samozrejme nie je možné a nie je treba, ale najbližším cieľom je, aby sme čo najďalej postúpili v medzinárodnej súťaži. A je načase, aby sme vyhrali to, čo sme nevyhrali,“ vyjadril sa prezident HC DAC Dunajská Streda Zoltán Horváth.
Michalovce s európskymi ambíciami
Slovanským majstrom sa po šestnásty raz stala Iuventa Michalovce, keď ovládla slovenskú nadstavbovú časť.
„S minulou sezónou je tam veľká spokojnosť, vyhrali sme titul majstra, za uplynulé tri roky sme boli účastníkom finále Európskeho pohára EHF. U nás v klube sú stále najvyššie ciele. Pokiaľ ide o káder, tak áno, mali sme nejaké odchody, ale máme aj príchody.
V úvode očakávame stabilizáciu tímu a pevne veríme, že hráčky po náročnej príprave budú podávať čo najlepšie výkony,“ povedala športová riaditeľka Iuventy Michalovce Lívia Kalaninová.
Šaľa s maximálnymi ambíciami, Stupava s rešpektom
Medzi slovenských zástupcov v súťaži patrí stabilne aj HK Slovan Duslo Šaľa.
„Minulá sezóna bola výborná, stali sme sa víťazmi Slovenského pohára, takisto vicemajstrom ligy, takže z každej súťaže sme si odniesli medaily. Naše ambície do tohto ročníka sú maximálne.
Prajem všetkým klubom, aby mali čo najmenej zranených hráčok a aby sme to všetci finančne dotiahli do konca sezóny,“ pokračoval Jozef Braun, predseda výkonného výboru klubu.
Počet slovenských zástupcov v Doprastav lige rozšíril nováčik HC Tatran Stupava.
„V prvom rade vstupujeme do súťaže s rešpektom, ale nie so strachom. Budeme sa snažiť byť konkurencieschopní ostatným mužstvám. Naším cieľom je stabilizovať sa v najvyššej súťaži,“ vyhlásil manažér ženskej zložky stupavského klubu Roman Vigh.