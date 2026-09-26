Slovenským hádzanárkam nevyšiel prípravný zápas, Rakúšanky rozhodli v závere

Prípravný zápas
Slovensko - Rakúsko 20:23 (10:12)
Zostava a góly SR: Furgaláková, Jakubíková, Jablonská - Dmytrenková, Vargová 9/2, Popovcová, Ščípová 2/1, Šutranová 3, Ratvajská 2, Lukáčová 1, Kitti Bekeová, Lanczová, Györiová, Hudáková, Bačenková 2, Lengyelová, Gogová 1, Sabovová
Najviac gólov Rakúska: Reichertová 5, Pandžová 4/2, Schlegelová 4
Rozhodovali: Nagy ml., Papaj, vylúčenia: 3:3, 7m hody: 7/3 - 2/2
Slovenské hádzanárky podľahli v sobotnom prípravnom zápase v Malackách hráčkam Rakúska 20:23.
Domáce hráčky v dueli viackrát viedli a mali silný vstup do druhého polčasu, no súperky lepšie zvládli záverečných desať minút.
Zverenky trénera Jana Beňadika ešte odohrajú pred decembrovými ME, ktorých spoluhostiteľom bude aj Bratislava, dva októbrové duely proti Slovinsku a novembrový reprezentačný kemp vyvrcholí prípravným turnajom v Maďarsku.
ME žien sa uskutočnia od 3. do 20. decembra v Poľsku, Rumunsku, Česku, na Slovensku a v Turecku.
Slovenské reprezentantky v prvom polčase viackrát tesne viedli, no Rakúšankám vyšla najmä druhá polovica úvodného dejstva. Dokázali vyrovnať na 7:7 a postupne si vytvorili trojgólový náskok.
Domáce hráčky dokázali znížiť na 10:12 a za rovnakého stavu sa šlo aj do druhého polčasu. Ten začali lepšie Slovenky a súperovi odskočili na tri góly - 16:13.
Ich vedenie sa potom síce zmenšilo na rozdiel jediného presného zásahu, avšak dvanásť minút pred koncom viedli domáce hráčky 18:16.
Rakúšanky sa však opäť dotiahli, vyrovnali na 19:19 a po využití dvoch rýchlych protiútokov viedli o dva góly. Následne využili ešte chybu Sloveniek pri vedení útoku a uzavreli skóre stretnutia.
Hlasy po zápase
Jan Beňadik, tréner Slovenska: „Myslím si, že za dnešný výkon treba dievčatá pochváliť. Za ten týždeň sme spravili veľký kus roboty a chceli sme dobre odohrať celých 60 minút. Bohužiaľ, ten záver sme už nezvládli a možno aj preto sme prehrali o tri góly. Mali sme problém s ich systémom a preto sme spravili zmeny.
Pristúpili sme na hru so štyrmi spojkami a dostali sme sa do toho. Je to pre nás určite cesta, no zároveň na tom musíme ešte popracovať, lebo dnes to bolo maximálne na tých 15-16 minút druhého polčasu. Bolo tam kopec jednoduchých chýb, ktorými sme sa na konci možno zdolali sami, ale treba pochváliť obranu a výkon brankárky. Myslím si, že ideme dobrou cestou a vyhovuje nám, keď máme pokoj na tréning.“
Diana Mária Vargová, hráčka Slovenska: „Podľa môjho názoru sme odohrali dobrý zápas a boli sme vyrovnaným súperom. V prvom polčase sme boli nekoncentrované a veľmi sme si tam nerozumeli. Potom sme sa zlepšili v obrane a boli sme tvrdšie. Vedeli sme cez štyri spojky aj prekvapiť súperky a dali sme ľahké góly. Musíme sa odraziť od tohto duelu a do budúcna zlepšiť záver, nemôžeme si dovoliť robiť takéto chyby na konci zápasu.“