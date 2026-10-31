Bojnice si doma poradili so Záhorákmi, Hlohovec zvíťazil nad ŠKP Bratislava

Hádzanári HC Sporta Hlohovec zvíťazili v sobotňajšom stretnutí 9. kola Handball Extraligy nad ŠKP Bratislava 37:29.
V tabuľke si upevnili tretiu pozíciu pred hráčmi Bojníc, ktorí zdolali Záhorákov 39:29.
Handball Extraliga - 9. kolo:
HK Bojnice - HC Záhoráci 39:29 (18:15)
Najviac gólov: T. Smetánka 12/2, Melnyk 6, Páleš 5 - Stachovič 5, Konečný, Lechan a Török po 4.
Rozhodovali: Klimko a Majstrík, 7 m hody: 4/2 - 1/0, vylúčení: 1:3, 654 divákov.
HC Sporta Hlohovec - ŠKP Bratislava 37:29 (18:14)
Najviac gólov: Halla 9, Obulaný a Roman po 6, Botka 4 - Beltrami 7, Korbel a Pacek po 5, Butenco a Ivány po 3
Rozhodovali: Bočáková a Nagy, 7 m hody: 3/2 - 4/3, vylúčení: 3:3, ŽK: Jánoš (Hlohovec), 370 divákov.