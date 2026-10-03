Prvý krok vyšiel na jednotku. Šaľa mieri za postupom v Európskom pohári, DAC remizoval

Hádzanárky HK Slovan Duslo Šaľa zvíťazili v sobotnom prvom zápase 2. kola Európskeho pohára EHF nad holandským tímom Drive in Units Quintus 35:26.
Do nedeľnej odvety, ktorá sa rovnako bude hrať v Šali (18.00), tak pôjdu so sľubným deväťgólovým náskokom.
Domáce hráčky mali navrch už v prvom polčase. Po vyrovnanom úvode odskočili zo stavu 6:5 až na 11:5 a do kabín išli s vedením 19:12.
Po zmene strán Šaľa ešte zvýšila svoj náskok a výrazne sa priblížila k postupu do ďalšieho kola. Strelecky ju potiahla najmä Diana Mária Vargová, autorka ôsmich presných zásahov.
Víťaz dvojzápasu postúpi do 3. kola Európskeho pohára EHF, ktorého žreb sa uskutoční 13. októbra. Tretie kolo je na programe počas víkendov 7.–8. a 14.–15. novembra.
Hráčky HC DAC Dunajská Streda remizovali na palubovke talianskeho tímu Jomi PDO Salerno 25:25.
Vytvorili si tak sľubnú pozíciu pred domácou odvetou, ktorá je na programe v sobotu 10. októbra o 17.15 h.
Dunajská Streda držala ešte v 20. minúte vyrovnané skóre 8:8, záver prvého dejstva však patril domácim a v prestávke mali k dobru štyri góly (14:10).
Hráčky DAC v druhom polčase doťahovali a po dvoch zásahoch Farkasovej dokonca v závere viedli 25:24, no domácim sa ešte podarilo vyrovnať.
Víťaz dvojzápasu postúpi do 3. kola Európskeho pohára EHF, ktorého žreb sa uskutoční 13. októbra. Tretie kolo je na programe počas víkendov 7.–8. a 14.–15. novembra.
Európsky pohár EHF žien - 2. kolo, 1. zápas:
HK Slovan Duslo Šaľa - Drive in Units Quintus (Hol.) 35:26 (19:12)
Najviac gólov: Vargová 8, Pócsiková 6, Pastoreková a Holešová po 5 - Boetersová a Datthinjová po 5. Rozhodovali: Lošak, Šnyt (obaja Ukr.), vylúčenia: 3:5, 7m hody: 6/6 - 4/3
Jomi PDO Salerno (Tal.) - HC DAC Dunajská Streda 25:25 (14:10)
Najviac gólov: Severinová 6, Squizziatová 5, Fabbová 3 - Farkasová 6, Élőová 5, Jankulovská 4. Rozhodovali: Genc Bujupi, Getoar Bujupi (obaja Kos.), vylúčenia: 1:0, 7 m hody: 3/3 - 3/3