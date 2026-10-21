Považania deklasovali súpera, rozhodli už v prvom polčase. Bojnice prekvapujúco neuspeli

Hádzanári Považskej Bystrice zvíťazili v stredajšom zápase 8. kola Handball extraligy nad HK AGRO Topoľčany 32:18.
O svojom triumfe rozhodli už v prvom polčase, v ktorom si vypracovali osemgólový náskok.
Považania sú na čele tabuľky o štyri body pred Prešovom, ten však má dva zápasy k dobru. Topoľčany sú posledné a zatiaľ nevyhrali.
Bojnice, ktoré skončili vlani na druhom mieste, prekvapujúco prehrali na palubovke ŠKP Bratislava 34:36.
Handball extraliga - 8. kolo:
MŠK Považská Bystrica - HK AGRO Topoľčany 32:18 (16:8)
Najviac gólov: Péchy 7, Urík 5, Petrík, Tichý a Štefina po 3 - Ahumada 6, Halo a Kononenko po 3, 7m hody: 2/2 - 2/1, vylúčení: 0:1, ČK: Štefina (P. Bystrica), rozhodovali: Gabriš, Veselka, 650 divákov
ŠKP Bratislava - HK Bojnice 36:34 (16:19)
Najviac gólov: Korbel 11, Iriarte Sanez 9/2, Beltrami 5 - Smetánka 13/2, Bogár 8, Michniewicz 6/2 , 7m hody: 3/2 - 5/4, vylúčení: 0:4, ČK: Kovarčík (ŠKP), rozhodovali: Bočáková, Jánošíková, 150 divákov