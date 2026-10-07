Hádzanárky Dunajskej Stredy zdolali pražskú Slaviu, v tabuľke sú na prvom mieste

Hádzanárky HC DAC Dunajská Streda zdolali v stredajšom dueli 6. kola Doprastav ligy hráčky Slavie Praha 33:29.
S ôsmimi bodmi sú na čele neúplnej tabuľky a z piatich zápasov prehrali zatiaľ len v septembri na palubovke Sokolu Poruba.
V ďalšom stretnutí zvíťazil druhý Baník Most nad DHC Plzeň 35:24.
Doprastav liga - 6. kolo:
HC DAC Dunajská Streda - DHC Slavia Praha 33:29 (18:14)
Najviac gólov: Jankulovská 7/3, Farkasová 6, Élőová 4 - Vostárková 7, Schreibmeierová 6/3, Holečková 4
Rozhodovali: Nagy ml., Papaj, 7m hody: 5/3 - 3/3, vylúčené: 1:1
Diváci: 220
DHC Plzeň - DHK Baník Most 24:35 (16:16)
Najviac gólov: Fenclová 8/4, Špačková 5, Panošková 4 - Šustáčková 10/2, Řádová a Franková po 4
Rozhodovali: Knytlová, Kubalová, 7m hody: 4/4 - 6/4, vylúčené: 2:5
Diváci: 134