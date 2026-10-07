Hádzanárky Dunajskej Stredy zdolali pražskú Slaviu, v tabuľke sú na prvom mieste

Kristína Pastorková (DAC Dunajská Streda) sa teší počas 6. kola Doprastav ligy v hádzanej žien HC DAC Dunajská Streda - DHC Slavia Praha
Kristína Pastorková (DAC Dunajská Streda) sa teší počas 6. kola Doprastav ligy v hádzanej žien HC DAC Dunajská Streda - DHC Slavia Praha (Autor: TASR)
TASR|7. okt 2026 o 20:01
ShareTweet0

Z piatich zápasov prehrali len raz.

Hádzanárky HC DAC Dunajská Streda zdolali v stredajšom dueli 6. kola Doprastav ligy hráčky Slavie Praha 33:29.

S ôsmimi bodmi sú na čele neúplnej tabuľky a z piatich zápasov prehrali zatiaľ len v septembri na palubovke Sokolu Poruba.

V ďalšom stretnutí zvíťazil druhý Baník Most nad DHC Plzeň 35:24.

Doprastav liga - 6. kolo:

HC DAC Dunajská Streda - DHC Slavia Praha 33:29 (18:14)

Najviac gólov: Jankulovská 7/3, Farkasová 6, Élőová 4 - Vostárková 7, Schreibmeierová 6/3, Holečková 4

Rozhodovali: Nagy ml., Papaj, 7m hody: 5/3 - 3/3, vylúčené: 1:1

Diváci: 220

DHC Plzeň - DHK Baník Most 24:35 (16:16)

Najviac gólov: Fenclová 8/4, Špačková 5, Panošková 4 - Šustáčková 10/2, Řádová a Franková po 4

Rozhodovali: Knytlová, Kubalová, 7m hody: 4/4 - 6/4, vylúčené: 2:5

Diváci: 134

Hádzaná

Hádzaná

    Kristína Pastorková (DAC Dunajská Streda) sa teší počas 6. kola Doprastav ligy v hádzanej žien HC DAC Dunajská Streda - DHC Slavia Praha
    Kristína Pastorková (DAC Dunajská Streda) sa teší počas 6. kola Doprastav ligy v hádzanej žien HC DAC Dunajská Streda - DHC Slavia Praha
    Hádzanárky Dunajskej Stredy zdolali pražskú Slaviu, v tabuľke sú na prvom mieste
    dnes 20:01
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Hádzaná»Hádzanárky Dunajskej Stredy zdolali pražskú Slaviu, v tabuľke sú na prvom mieste