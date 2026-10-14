Dunajská Streda uspela na pôde rivala zo Šale, Iuventa odchádza z Česka bez bodov

Hádzanárky Dunajskej Stredy zdolali v dohrávke 5. kola Doprastav lige Šaľu 24:22. Dunajskostredčanky sú po piatej výhre zo šiestich zápasov na čele tabuľky.
V akcii bol aj tretí zo štyroch slovenských zástupcov v nadnárodnej súťaži. Iuventa Michalovce však prehrala na palubovke Baníka Most 31:34.
Doprastav liga - dohrávky 5. kola:
DHK Baník Most - MŠK Iuventa Michalovce 34:31 (18:17)
Najviac gólov: Zachová 7/3, Řadová a Svobodová po 5 - Costová 7, Kolodiuková 6, Sabovová 5
Rozhodovali: Bareš, Háza, vylúčené: 4:5, 7m hody: 4/4 - 2/3
Diváci: 460
HK Slovan Duslo Šaľa - HC DAC Dunajská Streda 22:24 (11:11)
Najviac gólov: Holešová a Vargová po 4, Pillerová 3 - Coronadová, Farkasová, Pastorková a Élõvá všetky po 4
Rozhodovali: Mandák, Rudinský, vylúčené: 2:2, 7m hody: 4/4 - 0/0
Diváci: 720