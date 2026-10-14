Dunajská Streda uspela na pôde rivala zo Šale, Iuventa odchádza z Česka bez bodov

Hráčky DAC Dunajská Streda sa tešia po výhre.
Hráčky DAC Dunajská Streda sa tešia po výhre. (Autor: TASR)
TASR|14. okt 2026 o 22:16
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Hádzanárky DAC potvrdili pozíciu lídra nadnárodnej súťaže.

Hádzanárky Dunajskej Stredy zdolali v dohrávke 5. kola Doprastav lige Šaľu 24:22. Dunajskostredčanky sú po piatej výhre zo šiestich zápasov na čele tabuľky.

V akcii bol aj tretí zo štyroch slovenských zástupcov v nadnárodnej súťaži. Iuventa Michalovce však prehrala na palubovke Baníka Most 31:34.

Doprastav liga - dohrávky 5. kola:

DHK Baník Most - MŠK Iuventa Michalovce 34:31 (18:17)

Najviac gólov: Zachová 7/3, Řadová a Svobodová po 5 - Costová 7, Kolodiuková 6, Sabovová 5

Rozhodovali: Bareš, Háza, vylúčené: 4:5, 7m hody: 4/4 - 2/3

Diváci: 460

HK Slovan Duslo Šaľa - HC DAC Dunajská Streda 22:24 (11:11)

Najviac gólov: Holešová a Vargová po 4, Pillerová 3 - Coronadová, Farkasová, Pastorková a Élõvá všetky po 4

Rozhodovali: Mandák, Rudinský, vylúčené: 2:2, 7m hody: 4/4 - 0/0

Diváci: 720

Tabuľka Doprastav ligy

Hádzaná

Hádzaná

    Hádzanári HK Bojnice.
    Hádzanári HK Bojnice.
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