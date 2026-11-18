Hádzanárky HC DAC Dunajská Streda uspeli v 11. kole Doprastav ligy na palubovke Handball Clubu Zlín 42:27 a natiahli víťaznú sériu v súťaži už na sedem zápasov.
Úradujúci šampión potvrdil post suverénneho lídra tabuľky, keď v doterajších desiatich ligových vystúpeniach stratil body len raz.
Doprastav liga – 11. kolo:
DHC Slavia Praha – Sokol Písek 26:25 (14:15)
Najviac gólov: Holečková 9/5, Vostárková 5, Melicharová a Pazderová po 3 - Indráková 7, Kocová 6, Mazánková 4
Rozhodovali: Králíček a Letev, vylúčené: 4:3, 7 m hody: 6/6 - 1/1, 95 divákov.
Handball Club Zlín – HC DAC Dunajská Streda 27:42 (11:16)
Najviac gólov: Kříčková 8, Žebrová 6/2, Hornyáková 4 - Molnárová 11, Buričová 6, Komlósová, Pastorková, Kubálková a Élőová po 5
Rozhodovali: Fialová a Knytlová, vylúčené: 1:1, 7 m hody: 7/4 - 1/1, 88 divákov.