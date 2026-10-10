Prešov na domácej palubovke zdolal Bojnice, lídrom zostávajú Považania

Hádzanári Tatrana Prešov
Hádzanári Tatrana Prešov (Autor: Tatran Prešov/Viktor Zamborský)
TASR|10. okt 2026 o 21:12
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Sériu piatich prehier ukončili posledné Topoľčany.

Hádzanári Považskej Bystrice zvíťazili v sobotňajšom dueli 6. kola Handball extraligy nad Hlohovcom jednoznačne 36:22.

Naďalej figurujú na čele tabuľky pred obhajcom titulu Tatranom Prešov, ktorý zdolal Bojnice 33:27 a má zápas k dobru.

Sériu piatich prehier ukončili posledné Topoľčany, ktoré remizovali na palubovke Záhorákov 30:30.

Handball extraliga - 6. kolo:

MŠK Považská Bystrica - HC Sporta Hlohovec 36:22 (19:11)

Najviac gólov: Sloboda 7, Ďurana a Péchy po 5, Macháč, Petrík a Hlinka po 4 - Roman a Antala po 6, Obulaný a Jankovič po 3, Tománek 2

Rozhodovali: Nagy a Ondruš, vylúčení: 2:5, 7 m hody: 6/4 - 5/3, 835 divákov.

Tatran Prešov - HK Bojnice 33:27 (17:14)

Najviac gólov: Bogdanič a Hozman po 5, Mitaľ, Dobrkovič a Domagala po 4, Féder 3 - Melnyk 7, Michniewicz 6, Bogár 5

Rozhodovali: Palovčák a Sabol, vylúčení: 4:4, 7 m hody: 4/4 - 6/4, 1112 divákov.

HC Záhoráci - HK AGRO Topoľčany 30:30 (20:12)

Najviac gólov: Soldo a Török po 7, Chajan 6, Valachovič a Prevaj po 3 - Michalka 8/1, Peič Tukuljac, Rakovci, Ahumada a Donoso po 4, Masaryk 3

Rozhodovali: Budzák a Jánošíková, vylúčení: 3:4, 7 m hody: 3/3 - 2/1, 150 divákov.

Tabuľka Niké Handball Extraligy

Hádzaná

Hádzaná

    Hádzanári Tatrana Prešov
    Hádzanári Tatrana Prešov
    Prešov na domácej palubovke zdolal Bojnice, lídrom zostávajú Považania
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