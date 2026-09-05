Považská Bystrica vstúpila do novej sezóny jasnou výhrou. Darilo sa aj Košiciam

Hádzanári MŠK Považská Bystrica úspešne vstúpili do novej sezóny Handball Extraligy. V sobotňajšom stretnutí 1. kola zdolali HC Záhoráci 37:24, pričom už po prvom polčase viedli 24:13.
Po sedem gólov zaznamenali Adam Ďurana a na strane hostí Ilja Soldo. Víťazstvo si pripísali aj hráči HK Košice, ktorí zdolali HK AGRO Topoľčany 36:28.
Po vyrovnanom prvom polčase (15:15) rozhodli domáci o triumfe v druhom dejstve. Patrik Hruščák bol s ôsmimi gólmi najlepší strelec Košíc, rovnaký počet zaznamenal v drese Topoľčian Roman Kubrický.
Niké Handball Extraliga - 1. kolo
MŠK Považská Bystrica - HC Záhoráci 37:24 (24:13)
Najviac gólov: Ďurana 7, Péchy a Hlinka po 5, Caballero Hernandez 4 - Soldo 7, Khaian a Gugolj po 5. Rozhodovali: Budzák, Záhradník, 7 m hody: 3/2 - 6/4, vylúčení: 5:4, 621 divákov.
HK Košice - HK AGRO Topoľčany 36:28 (15:15)
Najviac gólov: Hruščák 8, O. Melich 7, Kimák-Fejko 5 - Kubrický 8, Bačík, Peić Tukuljac, Janeski a Rakovtsi po 3. Rozhodovali: Cipov, Klus, 7 m hody: 1/0 - 4/3, vylúčení: 3:4, 185 divákov.