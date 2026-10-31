Dunajská Streda vyhrala piatykrát za sebou, Šaľa podľahla Olomoucu

Hádzanárky Dunajskej Stredy zvíťazili v piatom stretnutí Doprastav ligy za sebou.
V sobotňajšom zápase 8. kola triumfovali nad hráčkami Baníka Most 29:26 a poskočili na čelo tabuľky o skóre pred Michalovce.
Šaľa podľahla Olomoucu 30:32 a utrpela tretiu prehru v sezóne, v tabuľke jej patrí piata pozícia. Hráčky Chebu si doma poradili so Stupavou 31:20.
Predposledná Plzeň ukončila päťzápasovú sériu prehier, keď triumfovala na palubovke Sokola Písek tesne 32:31.
Doprastav liga - 8. kolo:
Sokol Písek - DHC Plzeň 31:32 (18:17)
Najviac gólov: Korešová 15/6, Hauserová 4, Seidlová 4 - Fenclová 14/7, Polanková 5, Panošková 4
Rozhodovali: Čapek a Veselý, 7 m hody: 6/6 - 7/7, vylúčené: 5:7, 266 divákov.
HK SK Cheb - HC Tatran Stupava 31:20 (13:8)
Najviac gólov: Dresslerová 5, Filípková 5, Kapusniaková 5 - Gogová 5, Rudincová 4, Tornöcziová 3
Rozhodovali: Hill a Oškera, 7 m hody: 3/2 - 0, vylúčené: 2:3, 245 divákov.
DHK Zora Olomouc - HK Slovan Duslo Šaľa 32:30 (20:16)
Najviac gólov: Vasiljevová 8, Gabrhelová 6, Horáková 6/1 - Vargová 7/3, Bujnochová 6, Holešová 6
Rozhodovali: Hanák a Pavlíček, 7 m hody: 1/1 - 5/4, vylúčené: 2:1, 171 divákov.
HC DAC Dunajská Streda - DHK Baník Most 29:26 (16:14)
Najviac gólov: Farkasová 7, Pastorková 4, Boadová Coronadová, Buričová, Élöová a Molnárová po 3 - Grollierová a Řádová po 5, Svobodová a Vujnovičová po 4.
Rozhodovali: Budzák a Záhradník, 7 m hody: 5/2 - 3/3, vylúčené: 2:2.