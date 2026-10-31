Dunajská Streda vyhrala piatykrát za sebou, Šaľa podľahla Olomoucu

Hráčky DAC Dunajská Streda sa tešia po výhre.
Hráčky DAC Dunajská Streda sa tešia po výhre. (Autor: TASR)
TASR|31. okt 2026 o 19:47
ShareTweet0

Hádzanárky DAC vedia ligu o skóre pred Michalovcami.

Hádzanárky Dunajskej Stredy zvíťazili v piatom stretnutí Doprastav ligy za sebou.

V sobotňajšom zápase 8. kola triumfovali nad hráčkami Baníka Most 29:26 a poskočili na čelo tabuľky o skóre pred Michalovce.

Šaľa podľahla Olomoucu 30:32 a utrpela tretiu prehru v sezóne, v tabuľke jej patrí piata pozícia. Hráčky Chebu si doma poradili so Stupavou 31:20.

Predposledná Plzeň ukončila päťzápasovú sériu prehier, keď triumfovala na palubovke Sokola Písek tesne 32:31.

Doprastav liga - 8. kolo:

Sokol Písek - DHC Plzeň 31:32 (18:17)

Najviac gólov: Korešová 15/6, Hauserová 4, Seidlová 4 - Fenclová 14/7, Polanková 5, Panošková 4

Rozhodovali: Čapek a Veselý, 7 m hody: 6/6 - 7/7, vylúčené: 5:7, 266 divákov.

HK SK Cheb - HC Tatran Stupava 31:20 (13:8)

Najviac gólov: Dresslerová 5, Filípková 5, Kapusniaková 5 - Gogová 5, Rudincová 4, Tornöcziová 3

Rozhodovali: Hill a Oškera, 7 m hody: 3/2 - 0, vylúčené: 2:3, 245 divákov.

DHK Zora Olomouc - HK Slovan Duslo Šaľa 32:30 (20:16)

Najviac gólov: Vasiljevová 8, Gabrhelová 6, Horáková 6/1 - Vargová 7/3, Bujnochová 6, Holešová 6

Rozhodovali: Hanák a Pavlíček, 7 m hody: 1/1 - 5/4, vylúčené: 2:1, 171 divákov.

HC DAC Dunajská Streda - DHK Baník Most 29:26 (16:14)

Najviac gólov: Farkasová 7, Pastorková 4, Boadová Coronadová, Buričová, Élöová a Molnárová po 3 - Grollierová a Řádová po 5, Svobodová a Vujnovičová po 4.

Rozhodovali: Budzák a Záhradník, 7 m hody: 5/2 - 3/3, vylúčené: 2:2.

Tabuľka Doprastav ligy

Hádzaná

Hádzaná

    Hráčky DAC Dunajská Streda sa tešia po výhre.
    Hráčky DAC Dunajská Streda sa tešia po výhre.
    Dunajská Streda vyhrala piatykrát za sebou, Šaľa podľahla Olomoucu
    dnes 19:47
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Hádzaná»Dunajská Streda vyhrala piatykrát za sebou, Šaľa podľahla Olomoucu