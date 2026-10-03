V repríze semifinále zvíťazili Bojnice. Považanom uštedrili prvú prehru v tomto ročníku

Hádzanári HK Bojnice zvíťazili v 5. kole Handball extraligy nad MŠK Považská Bystrica 32:26. Považanom tak uštedrili prvú prehru v tomto ročníku najvyššej slovenskej súťaže.
Oba tímy sa v minulej sezóne stretli v semifinále a aj vtedy boli úspešné Bojnice.
Trinástimi gólmi sa v drese Bojníc blysol Tomáš Smetánka. Košice remizovali s HC Záhoráci 35:35.
Hlohovec zdolal MHC ŠTART Nové Zámky 39:37 a HáO TJ Slovan Modra si poradil s HK AGRO Topoľčany 32:21.
Handball extraliga - 5. kolo:
HK Bojnice - MŠK Považská Bystrica 32:26 (19:12)
Najviac gólov: Smetánka 13/2, Michniewicz 4/2, Páleš a Bogár po 4 - Caballero Hernandez 7/2, Sloboda 5/4, Ďurana 5, 7 m hody: 4/7 - 6/7, vylúčení: 4:7, rozhodovali: Mandák, Rudinský, 802 divákov
HK Košice - HC Záhoráci 35:35 (19:19)
Najviac gólov: Gagyi 10/4, Hruščák 10/3, Guzy a Kimák-Fejko po 4 - Soldo 8/1, Török 7, Prevaj 6, 7 m hody: 7/8 - 2/2, vylúčení: 3:3, rozhodovali: Klus, Palovčák, 115 divákov
HC Sporta Hlohovec - MHC ŠTART Nové Zámky 39:37 (19:14)
Najviac gólov: Jankovič 9/1, Grajciar 8, Roman a Vanek po 5 - Dévai 11/6, Bednárik 5, Kočák, Rédey a Buranovský po 4, 7 m hody: 1/3 - 6/6, rozhodovali: Bohunický, Majstrík, 350 divákov
HáO TJ Slovan Modra - HK AGRO Topoľčany 32:21 (13:10)
Najviac gólov: Kažík 9, Frno 6, Burnazovič 4/4, Kotásek 4 - Ahumada 6, Michalka 3/2, 7 m hody: 4/4 - 2/2, vylúčení: 2:3, rozhodovali: Jurík, Janoštiak, 270 divákov