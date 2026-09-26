Považská Bystrica je naďalej stopercentná, zdolala aj Bratislavčanov

Hádzanári Považskej Bystrice zdolali ŠKP Bratislava 36:22 v domácom prostredí.
Po štyroch zápasoch sa tak s plným počtom bodov držia na čele tabuľky Handball Extraligy. Tímu z hlavného mesta patrí s dvomi víťazstvami a dvomi prehrami piate miesto.
V ďalšom sobotnom stretnutí 4. kola Hlohovec zvíťazil na palubovke Topoľčian 31:28 a s tromi výhrami a jednou prehrou je v priebežnej tabuľke na tretej priečke.
Topoľčany ešte nezískali ani bod a sú posledné.
Handball extraliga - 4. kolo:
HK AGRO Topoľčany - HC Sporta Hlohovec 28:31 (16:16)
Najviac gólov: Michalka 8/8, Ahumada 6, Bačik 4 - Vanek a Jankovič po 7, Obulaný 6.
Rozhodcovia: B. Sivák a R. Sivák, 7 m hody: 8/8 - 3/0, ČK: 41. Roman (Hlohovec), vylúčení: 2:2, 285 divákov.
MŠK Považská Bystrica - ŠKP Bratislava 36:22 (21:9)
Najviac gólov: Macháč 6, Caballero 5/1, Krok a Kovács po 5 - Beltrami 7/1, Kovarčík 5.
Rozhodcovia: Gönczi a Karpuščenková, 7 m hody: 1/1 - 6/3, ČK: 44. Caballero (P. Bystrica), vylúčení: 7:2, 750 divákov.