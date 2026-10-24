Považská Bystrica zmazala manko a ovládla odvetu. V Európskom pohári oslavuje postup

Európsky pohár EHF - 2. kolo - odveta
MŠK Považská Bystrica - GS Drama 1986 34:27 (13:13)
Najviac gólov: Sloboda 9/5, Péchy 7, Duriš 6 - Chaitidis a Manoloudis po 5, Tapantzis 4/2
Rozhodovali: Lošak a Šnyt (obaja Ukr.), vylúčení: 3:6, 7 m hody: 7/6 - 2/2.
/prvý zápas: 30:31, postúpila Pov. Bystrica/
Hádzanári Považskej Bystrice vyhrali v domácej odvete 2. kola Európskeho pohára EHF nad GS Drama 1986 34:27 a postúpili do ďalšieho kola.
Grécky tím šiel do duelu na Slovensku len s jednogólovým vedením z prvého stretnutia.
Považská Bystrica nedopustila vypadnutie hneď s prvým súperom a po remízovom prvom polčase zvládla druhé dejstvo sobotného zápasu pomerom 21:14.
Zápasy 3. kola sú na programe 21./22. a 28./29. novembra. Žreb tejto fázy sa uskutoční 27. októbra.
Do tretieho kola nepostúpili hádzanári HK Bojnice, ktorí v odvetnom zápase prehrali na palubovke rakúskeho majstra roomz JAGS Vöslau 22:27.
Bojnice si do odvety priniesli štvorgólové manko a v Rakúsku prehrávali už po 1. polčase o päť gólov.