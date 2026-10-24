Považská Bystrica zmazala manko a ovládla odvetu. V Európskom pohári oslavuje postup

Hádzanári MŠK Považská Bystrica.
Hádzanári MŠK Považská Bystrica. (Autor: Facebook MŠK Považská Bystrica)
TASR|24. okt 2026 o 20:32
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Hádzanári Bojníc v európskej súťaži skončili.

Európsky pohár EHF - 2. kolo - odveta

MŠK Považská Bystrica - GS Drama 1986 34:27 (13:13)

Najviac gólov: Sloboda 9/5, Péchy 7, Duriš 6 - Chaitidis a Manoloudis po 5, Tapantzis 4/2

Rozhodovali: Lošak a Šnyt (obaja Ukr.), vylúčení: 3:6, 7 m hody: 7/6 - 2/2.

/prvý zápas: 30:31, postúpila Pov. Bystrica/

Hádzanári Považskej Bystrice vyhrali v domácej odvete 2. kola Európskeho pohára EHF nad GS Drama 1986 34:27 a postúpili do ďalšieho kola.

Grécky tím šiel do duelu na Slovensku len s jednogólovým vedením z prvého stretnutia.

Považská Bystrica nedopustila vypadnutie hneď s prvým súperom a po remízovom prvom polčase zvládla druhé dejstvo sobotného zápasu pomerom 21:14.

Zápasy 3. kola sú na programe 21./22. a 28./29. novembra. Žreb tejto fázy sa uskutoční 27. októbra.

Do tretieho kola nepostúpili hádzanári HK Bojnice, ktorí v odvetnom zápase prehrali na palubovke rakúskeho majstra roomz JAGS Vöslau 22:27.

Bojnice si do odvety priniesli štvorgólové manko a v Rakúsku prehrávali už po 1. polčase o päť gólov.

Hádzaná

Hádzaná

    Hádzanári MŠK Považská Bystrica.
    Hádzanári MŠK Považská Bystrica.
    Považská Bystrica zmazala manko a ovládla odvetu. V Európskom pohári oslavuje postup
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