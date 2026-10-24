Hádzanári Tatrana si pripísali dominantné víťazstvo, Košice padli na domácej palubovke

Hádzanári Nových Zámkov zvíťazili na palubovke HC Záhoráci 38:37 v sobotňajšom zápase 8. kole slovenskej extraligy.
Po víťazstve nad tabuľkovým susedom sa posunuli do prvej šestky práve na úkor Záhorákov. Hostí potiahol k víťazstvu Tomáš Dévai, ktorý strelil 16 gólov.
Hráči Tatrana Prešov zvíťazili nad Modrou 43:23. V neúplnej tabuľke sú zatiaľ na druhom mieste za Považskou Bystricou. Modra prehrala druhý zápas po sebe a po troch víťazstvách má šesť bodov.
Ani desať gólov Patrika Hruščáka nestačilo hráčom HK Košice na bodový zisk. Na domácej palubovke prehrali s Hlohovcom 24:33 a figurujú na predposlednom 9. mieste tabuľky. Hlohovec zvíťazil po dvoch prehrách a je na 3. mieste.
Handball Extraliga - 8. kolo:
Tatran Prešov - HáO TJ Slovan Modra 43:23 (22:7)
Najviac gólov: Féder 7, Bogdanič 6, L. Urban 5 - Burnazovič 8, Kažík 3
Rozhodcovia: Palovčák, Sabol, TH: 8/8 - 6/6, vylúčení: 2 - 3
HK Košice - HC Sporta Hlohovec 24:33 (14:17)
Najviac gólov: Hruščák 10, Gagyi, Smržík, Kilian po 3 - Tilandy 7, Antala a Roman po 6
Rozhodcovia: Gönczi, Majstrík, TH: 1/2 - 3/3, vylúčení: 5:5
HC Záhoráci - MHC ŠTART Nové Zámky 37:38 (18:18)
Najviac gólov: Stachovič 12, Soldo 7, Prevaj 5 - Dévai 16, Struhár 7, Straňovský 5
Rozhodcovia: Nagy, Ondruš, TH: 4/7 - 8/8, vylúčení: 4:2