Hádzanári Tatrana si pripísali dominantné víťazstvo, Košice padli na domácej palubovke

Hádzanári Tatrana Prešov.
Hádzanári Tatrana Prešov. (Autor: TASR)
TASR|24. okt 2026 o 21:02 (aktualizované 24. okt 2026 o 21:25)
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Prešov si priepastný náskok vypracoval už do polčasu, keď viedol o 15 gólov.

Hádzanári Nových Zámkov zvíťazili na palubovke HC Záhoráci 38:37 v sobotňajšom zápase 8. kole slovenskej extraligy.

Po víťazstve nad tabuľkovým susedom sa posunuli do prvej šestky práve na úkor Záhorákov. Hostí potiahol k víťazstvu Tomáš Dévai, ktorý strelil 16 gólov.

Hráči Tatrana Prešov zvíťazili nad Modrou 43:23. V neúplnej tabuľke sú zatiaľ na druhom mieste za Považskou Bystricou. Modra prehrala druhý zápas po sebe a po troch víťazstvách má šesť bodov.

Ani desať gólov Patrika Hruščáka nestačilo hráčom HK Košice na bodový zisk. Na domácej palubovke prehrali s Hlohovcom 24:33 a figurujú na predposlednom 9. mieste tabuľky. Hlohovec zvíťazil po dvoch prehrách a je na 3. mieste.

Handball Extraliga - 8. kolo:

Tatran Prešov - HáO TJ Slovan Modra 43:23 (22:7)

Najviac gólov: Féder 7, Bogdanič 6, L. Urban 5 - Burnazovič 8, Kažík 3

Rozhodcovia: Palovčák, Sabol, TH: 8/8 - 6/6, vylúčení: 2 - 3

HK Košice - HC Sporta Hlohovec 24:33 (14:17)

Najviac gólov: Hruščák 10, Gagyi, Smržík, Kilian po 3 - Tilandy 7, Antala a Roman po 6

Rozhodcovia: Gönczi, Majstrík, TH: 1/2 - 3/3, vylúčení: 5:5

HC Záhoráci - MHC ŠTART Nové Zámky 37:38 (18:18)

Najviac gólov: Stachovič 12, Soldo 7, Prevaj 5 - Dévai 16, Struhár 7, Straňovský 5

Rozhodcovia: Nagy, Ondruš, TH: 4/7 - 8/8, vylúčení: 4:2

Tabuľka Niké Handball Extraligy

Hádzaná

Hádzaná

    Hádzanári Tatrana Prešov.
    Hádzanári Tatrana Prešov.
    Hádzanári Tatrana si pripísali dominantné víťazstvo, Košice padli na domácej palubovke
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