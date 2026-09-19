Tatran Prešov odčinil zaváhanie, Záhorákom doma nastrieľal takmer 50 gólov

Hádzanári Tatrana Prešov zdolali v sobotnom zápase 3. kola Handball extraligy hráčov HC Záhoráci jednoznačne 47:30.
Úradujúci majster tak napravil prehru z minulého kola proti Považskej Bystrici.
Zdolaný finalista minulého ročníka HK Bojnice triumfoval na domácej palubovke nad Topoľčanmi 37:27.
Handball extraliga - 3. kolo:
Tatran Prešov - HC Záhoráci 47:30 (24:17)
Najviac gólov: Mitaľ 10/1, Djukič 8, Féder a Hozman po 6 - Török 8/2, Stachovič 6/1, Valachovič 5
Rozhodcovia: Cipov a Klus, vylúčení: 2:4, 7m: 1/1 - 6/3
Diváci: 121
ŠKP Bratislava - MHC ŠTART Nové Zámky 36:33 (16:13)
Najviac gólov: Korbel 13, Beltrami 10/4, Orosz 6 - Dévai 10/5, Straňovský 7, Boťanský a Lukačin po 4
Rozhodcovia: Nagy a Ondruš, vylúčení: 4:3, 7m: 4/4 - 5/5
Diváci: 100
HK Bojnice - HK AGRO Topoľčany 37:27 (20:13)
Najviac gólov: Bogár 9, Michniewicz 7, T. Smetánka 6/2 - Kalivoda 7/4, Kubrický 6, Bačik 5/1
Rozhodcovia: Balogh a Klimko, vylúčení: 3:4, 7m: 3/3 - 7/5
HC Sporta Hlohovec - HáO TJ Slovan Modra 29:25 (13:11)
Najviac gólov: Roman 7/3, Obulaný, Antala a Halla po 4 - Jurikovič 6, Parolly 5/1, Burnazovič 4/1
Rozhodcovia: Gönczi a Karpuščenková, vylúčení: 6:7, 7m: 3/3 - 6/3
Diváci: 210