Prešov aj Považská Bystrica potvrdili svoju silu. Bojnice zvládli šláger kola

Hádzanári Bojníc zvíťazili v stretnutí 10. kola Handball Extraligy na palubovke Hlohovca 37:28.
Bol to priamy súboj o priebežné tretie miesto tabuľky, Bojnice na ňom majú pred svojím sobotňajším súperom jednobodový náskok.
Na čele súťaže je naďalej obhajca titulu Prešov, ktorý triumfoval v Nových Zámkoch jasne 40:26.
Druhá Považská Bystrica si poradila so Záhorákmi 31:18. Posledné Topoľčany si vybojovali prvé víťazstvo v sezóne, keď vyhrali nad Košicami 35:33.
Handball Extraliga - 10. kolo
HC Sporta Hlohovec - HK Bojnice 28:37 (13:18)
Najviac gólov: Obulaný 11/1, Roman 6, Grajciar, Botka, Antala, Vanek a Tilandy po 2 - Smetánka 12/1, Michniewicz 7/1, Meľnyk 6. Rozhodovali: Gabriš a Veselka, vylúčení: 3:7, ŽK: Roman (Hlohovec), 7 m hody: 6/3 - 3/3, 760 divákov.
MHC ŠTART Nové Zámky - Tatran Prešov 26:40 (12:23)
Najviac gólov: Boťanský 6, Straňovský, Bednárik, Lukačin, Struhár, Salgó a Buranovský po 2 - Djukič 7, Mitaľ 6/1, Hozman 5. Rozhodovali: Budzák a Záhradník, vylúčení: 4:5, ŽK: Féder, ČK: Jurkovič (obaja Prešov), 7 m hody: 2/1 - 1/1.
HK AGRO Topoľčany - HK Košice 35:33 (21:19)
Najviac gólov: Bačik 14/4, Cabrera Caro a Kononenko po 6, Donoso 5 - Hruščák 6, Guzy 5, Gagyi 5/2. Rozhodovali: Bočáková a Jánošíková, vylúčení: 4:3, 7 m hody: 4/4 - 3/2, 221 divákov.
HC Záhoráci - MŠK Považská Bystrica 18:31 (10:16)
Najviac gólov: Gugolj 4/4, Konečný a Stachovič po 3, Soldo a Bartovič po 2 - Caballero Hernandez 6/2, Macháč 4 a Petrík po 4, Kovács 4/1. Rozhodovali: Mandák a Rudinský, vylúčení: 3:5, ŽK: Caballero Hernandez (P. Bystrica), 7 m hody: 4/4 - 5/3, 300 divákov.