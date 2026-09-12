Hádzanári Bojníc nedali domácemu klubu šancu, Hlohovec opäť prehral

Vicemajster uplynulého ročníka hádzanárskej Handball extraligy HK Bojnice vstúpil do novej sezóny úspešne. Po triumfe v prvom kole nad Hlohovcom zvíťazil v Modre presvedčivo 42:29.
Hlohovcu naopak vstup do nového ročníka nevyšiel, po prehre s Bojnicami nestačil ani tím HC Záhoráci, ktorému podľahol 28:30.
Nové Zámky zareagovali na prehru z 1. kola, keď vo svojom druhom zápase zdolali HK Košice 28:25.
Košičanom sa nepodarilo nadviazať na výhru z úvodu sezóny proti Topoľčanom. Najlepším strelcom domácich bol s ôsmimi presnými zásahmi Adam Lukačin.
Handball extraliga - 2. kolo:
MHC ŠTART Nové Zámky - HK Košice 28:25 (13:13)
Najviac bodov: Lukačin 8, Buranovský 6, Dévai 5 - Gagyi 6, Kimák-Fejko, Hruščák a Baláž všetci po 4
Rozhodovali: Haščíková a Kellnerová, 7 m hody: 0/0 - 1/1, vylúčení: 3:5, ČK: 51. Capik (Košice)
Diváci: 320
HC Záhoráci - HC Sporta Hlohovec 30:28 (14:12)
Najviac bodov: Soldo 9/3, Prevaj 5, Stachovič 4 - Roman a Grajciar po 6, Obulaný 5
Rozhodovali: Budzák a Ondruš, 7 m hody: 4/4 - 1/1, vylúčení: 3:2
Diváci: 150
HáO TJ Slovan Modra - HK Bojnice 29:42 (11:25)
Najviac bodov: Frno a Burnazovič po 5, Macko a Svoboda po 3 - Melnyk, Smetánka a Žilinčík všetci po 7
Rozhodovali: B. Sivák a R. Sivák, 7 m hody: 3/3 - 0/0, vylúčení: 5:2, ČK: 45. Ondrejička (Bojnice)
Diváci: 250