Hádzanárky Michaloviec zvíťazili v českom Písku, v tabuľke sa dostali na čelo

Hádzanárky MŠK Iuventa Michalovce
Hádzanárky MŠK Iuventa Michalovce (Autor: TASR)
TASR|10. okt 2026 o 21:05
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Iuventa vyhrala tretí zápas v rade.

Hádzanárky MŠK Iuventa Michalovce zvíťazili v treťom zápase Doprastav ligy za sebou.

V sobotňajšom stretnutí 6. kola triumfovali na palubovke Sokolu Písek 26:23 a v tabuľke im patrí tretia pozícia o skóre za Dunajskou Stredou a Mostom.

Posledný Zlín prehral aj svoj šiesty duel v sezóne, keď podľahol Stupave 24:25.

Doprastav liga - 6. kolo:

Handball Club Zlín - HC Tatran Stupava 24:25 (15:10)

Najviac gólov: Bekeová Kittiová 6/2, Herbočková 5, Žebrová 3 - Gogová 10/4, Hajašová 6, B. Karkušová 4

Rozhodovali: Hanák a Pavlíček, vylúčené: 6:5, 7 m hody: 3/3 - 4/4.

HK SK Cheb - HK Slovan Duslo Šaľa 26:26 (15:13)

Najviac gólov: K. Königová 6, Michalcová 5, Hejkalová 4 - Vargová 7/1, Pócsíková 4, Bujnochová 4

Rozhodovali: Beneš a Kubis, vylúčené: 2:5, ČK: Vávrová (Cheb), 7 m hody: 3/2 - 3/1.

Sokol Písek - MŠK Iuventa Michalovce 23:26 (11:14)

Najviac gólov: Korešová 11/7, Zelenková 3, Holeňáková 3 - Policarpová 4, Lukáčová 4, Koloďuková 4

Rozhodovali: Fialová a Kubalová, vylúčené: 1:5, ČK: Indráková - Kompanijecová, 7 m hody: 8/7 - 4/4.

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