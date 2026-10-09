Košice si pripísali plný bodový zisk po štyroch zápasoch. Nové Zámky doma neuspeli

Hádzanári HK Košice vyhrali v piatkovom zápase 6. kola Handball extraligy nad ŠKP Bratislava 35:27.
Plný bodový zisk si pripísali po štyroch zápasoch a v neúplnej tabuľke poskočili na šieste miesto. Klub z hlavného mesta má o bod menej a je ôsmy.
Uspel aj Slovan Modra, ktorý zvíťazil na palubovke Nových Zámkov 33:30.
Handball extraliga - 6. kolo:
HK Košice - ŠKP Bratislava 35:27 (16:15)
Najviac gólov: Hruščák 7, Gagyi 6, Baláž 6/4 - Korbel 5, Beltrami 5/1, Kocák 4, 7m hody: 6/7 - 4/6, vylúčení: 5:2, rozhodovali: Palovčák, Richvalský, 138 divákov
MHC ŠTART Nové Zámky - HáO TJ Slovan Modra 30:33 (14:12)
Najviac gólov: Kyjanek 7, Straňovský a Struhár obaja po 5 - Burnazovič 7, Parolly 5/2, Lackovič, Troják, Kotásek všetci po 4, 7m hody: 4/4 - 5/7, vylúčení: 5:4, Rozhodovali: Bočáková, Jánošíková, 150 divákov