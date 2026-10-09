Košice si pripísali plný bodový zisk po štyroch zápasoch. Nové Zámky doma neuspeli

Na snímke hráči Košíc.
Na snímke hráči Košíc. (Autor: TASR)
TASR|9. okt 2026 o 23:10
ShareTweet0

Klub z hlavného mesta má o bod menej a je ôsmy.

Hádzanári HK Košice vyhrali v piatkovom zápase 6. kola Handball extraligy nad ŠKP Bratislava 35:27.

Plný bodový zisk si pripísali po štyroch zápasoch a v neúplnej tabuľke poskočili na šieste miesto. Klub z hlavného mesta má o bod menej a je ôsmy.

Uspel aj Slovan Modra, ktorý zvíťazil na palubovke Nových Zámkov 33:30.

Handball extraliga - 6. kolo:

HK Košice - ŠKP Bratislava 35:27 (16:15)

Najviac gólov: Hruščák 7, Gagyi 6, Baláž 6/4 - Korbel 5, Beltrami 5/1, Kocák 4, 7m hody: 6/7 - 4/6, vylúčení: 5:2, rozhodovali: Palovčák, Richvalský, 138 divákov

MHC ŠTART Nové Zámky - HáO TJ Slovan Modra 30:33 (14:12)

Najviac gólov: Kyjanek 7, Straňovský a Struhár obaja po 5 - Burnazovič 7, Parolly 5/2, Lackovič, Troják, Kotásek všetci po 4, 7m hody: 4/4 - 5/7, vylúčení: 5:4, Rozhodovali: Bočáková, Jánošíková, 150 divákov

Tabuľka Niké Handball Extraligy

Hádzaná

Hádzaná

    Na snímke hráči Košíc.
    Na snímke hráči Košíc.
    Košice si pripísali plný bodový zisk po štyroch zápasoch. Nové Zámky doma neuspeli
    pi 23:10
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Hádzaná»Košice si pripísali plný bodový zisk po štyroch zápasoch. Nové Zámky doma neuspeli