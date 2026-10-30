Prešov sa v Topoľčanoch vôbec netrápil. Považania Zámkom nedovolili zachytiť úvod

Hádzanári MŠK Považská Bystrica.
Hádzanári MŠK Považská Bystrica. (Autor: Facebook MŠK Považská Bystrica)
TASR|30. okt 2026 o 23:48
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Považania sa stále udržali na čele celej súťaže.

Hádzanári Považskej Bystrice vyhrali v piatkovom zápase 9. kola Handball Extraligy na palubovke šiestych Nových Zámkov presvedčivo 36:25.

Udržali tak prvé miesto v tabuľke, v ktorej majú 16 bodov a vedú pred Prešovom vďaka lepšiemu vzájomnému zápasu.

Úradujúci majster potvrdil v piatok úlohu favorita na pôde posledných Topoľčian výhrou 40:24.

Handball Extraliga - 9. kolo

HK AGRO Topoľčany – Tatran Prešov 24:40 (16:20)

Najviac gólov: Kalivoda 6/5, Donoso 5, Bačik 4/1 - Dobrkovič 10, Valent 7, Urban 5. Rozhodovali: Gönczi, Karpuščenková, 7m hody: 7/5 - 4/4, vylúčení: 2:6

MHC ŠTART Nové Zámky – MŠK Považská Bystrica 25:36 (9:19)

Najviac gólov: Struhár 6, Dévai 5, Kyjanek 3 - Péchy 9, Caballero Hernandez 8, Macháč 4. Rozhodovali: Bohuniczký, Szerencsés, 7m hody: 7/7 - 5/4, vylúčení: 3:7

Tabuľka Handball Extraligy

Hádzaná

Hádzaná

    Hádzanári MŠK Považská Bystrica.
    Hádzanári MŠK Považská Bystrica.
    Prešov sa v Topoľčanoch vôbec netrápil. Považania Zámkom nedovolili zachytiť úvod
    pi 23:48
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