Prešov sa v Topoľčanoch vôbec netrápil. Považania Zámkom nedovolili zachytiť úvod

Hádzanári Považskej Bystrice vyhrali v piatkovom zápase 9. kola Handball Extraligy na palubovke šiestych Nových Zámkov presvedčivo 36:25.
Udržali tak prvé miesto v tabuľke, v ktorej majú 16 bodov a vedú pred Prešovom vďaka lepšiemu vzájomnému zápasu.
Úradujúci majster potvrdil v piatok úlohu favorita na pôde posledných Topoľčian výhrou 40:24.
Handball Extraliga - 9. kolo
HK AGRO Topoľčany – Tatran Prešov 24:40 (16:20)
Najviac gólov: Kalivoda 6/5, Donoso 5, Bačik 4/1 - Dobrkovič 10, Valent 7, Urban 5. Rozhodovali: Gönczi, Karpuščenková, 7m hody: 7/5 - 4/4, vylúčení: 2:6
MHC ŠTART Nové Zámky – MŠK Považská Bystrica 25:36 (9:19)
Najviac gólov: Struhár 6, Dévai 5, Kyjanek 3 - Péchy 9, Caballero Hernandez 8, Macháč 4. Rozhodovali: Bohuniczký, Szerencsés, 7m hody: 7/7 - 5/4, vylúčení: 3:7