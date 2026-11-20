Hádzanári ŠKP Bratislava ukončili trojzápasovú sériu prehier v Handball Extralige. V piatkovom stretnutí 11. kola remizovali s hráčmi Topoľčian 27:27.
V ďalšom dueli Košičania podľahli Novým Zámkom 30:38 a zaznamenali štvrtú prehru za sebou.
Handball Extraliga - 11. kolo
ŠKP Bratislava - HK AGRO Topoľčany 27:27 (16:14)
Najviac gólov: Korbel 7, Beltrami 6, Orosz 4 - Bačik 8/4, Ahumada 6, Kononenko 4.
Rozhodovali: Bohuniczký a Szerencsés, vylúčení: 7:2, 7 m hody: 6/3 - 7/4, 150 divákov.
HK Košice - MHC ŠTART Nové Zámky 30:38 (15:15)
Najviac gólov: Kilian 7, Fenár 6/2, Gagyi, Melich a Smržík po 4 - Boťanský 9, Struhár 7, Kocák 5
Rozhodovali: Nagy a Papaj, vylúčení: 1:1, ŽK: Souček (Nové Zámky), 7 m hody: 4/2 - 3/2, 138 divákov.