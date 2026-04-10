Bojnice pokračujú vo výborných výkonoch. Košiciam strelili viac ako 40 gólov

Hádzanári HK Bojnice zvíťazili v 8. kole nadstavbovej časti Niké Handball Extraligy v skupine o 1. až 6. miesto na palubovke Košíc 41:27.
Hostia si upevnili druhé miesto v tabuľke, Košice zostali na šiestej priečke a do play off nepostúpia.
V skupine o 7. až 10. miesto sa z víťazstva tešili hráči Hlohovca, ktorí si poradili s tímom ŠKP Bratislava 33:31.
Niké Handball Extraliga
Skupina o 1.-6. miesto - 8. kolo:
HK Košice - HK Bojnice 27:41 (13:20)
Najviac gólov: Guzy 10/6, Melich a Gagyi 4 - Bogár 10, Michniewicz 6/3, Bogár a Melnyk 5. Rozhodovali, 7M: 6/6 - 3/3, vylúčení: 6:1, 128 divákov
Skupina o 7.-10. miesto - 5. kolo:
ŠKP Bratislava - HC Sporta Hlohovec 31:33 (16:20)
Najviac gólov: Parolly 6, Chebeň, Pacek a Bartovič všetci po 5 - Obulaný 8, Grajciar 7, Cvičela, Antala a Gábriš všetci po 3. Rozhodovali: Budzák a Záhradník, 7M: 3/3 - 1/1, vylúčení: 1:5, 69 divákov