Koniec neuveriteľnej série. Barcelona padla vo finále majstrovstiev sveta klubov

Hráč Veszprému oslavuje gól.
Hráč Veszprému oslavuje gól. (Autor: X / International Handball Federation)
TASR|1. okt 2026 o 23:35
ShareTweet0

Katalánci naposledy prehrali vlani v septembri.

Hádzanári Veszprém HC si pripísali druhý triumf na majstrovstvách sveta klubov. Vo štvrtkovom finále prestížneho turnaja v Káhire zdolali rekordného 6-násobného šampióna z Barcelony 42:33.

Hugo Descat prispel k triumfu desiatimi gólmi, Nedim Remili ôsmimi a Ivan Martinovič piatimi, brankár Emil Nielsen predviedol 12 úspešných zákrokov.

Na opačnej strane skóroval Timothey N'Guessan deväťkrát, brankári Barcelony si pripísali spolu osem zákrokov.

Katalánci naposledy prehrali vlani v septembri, odvtedy zaznamenali jednu remízu a 64 víťazstiev.

Tentoraz viedli počas celého stretnutia iba raz – za stavu 1:0. Tohtoročné klubové MS mužov boli devätnáste v poradí a štvrté s účasťou Veszprému, ktorý získal striebro v roku 2015 aj vlani a zlato v roku 2024.

Aktuálnym triumfom si zabezpečil účasť aj v budúcoročnom ročníku.

Majstrovstvách sveta klubov

Finále

FC Barcelona – Veszprém HC 33:42 (16:22)

Najviac gólov: N'Guessan 9, Gomez Abello 5, Janc 4 - Descat 10, Remili 8, Martinovič 5

O 3. miesto:

Zamalek SC - Al Ahly 25:30 (13:19)

Hádzaná

Hádzaná

    Hráč Veszprému oslavuje gól.
    Hráč Veszprému oslavuje gól.
    Koniec neuveriteľnej série. Barcelona padla vo finále majstrovstiev sveta klubov
    dnes 23:35
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Hádzaná»Koniec neuveriteľnej série. Barcelona padla vo finále majstrovstiev sveta klubov