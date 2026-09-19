Iuventa uspela v súboji dvoch slovenských účastníkov. Šaľa si pripísala tretí triumf

Hádzanárky MŠK Iuventa Michalovce zdolali v sobotnom dueli Doprastav ligy hráčky Stupavy 37:23.
V súboji dvoch slovenských účastníkov nadnárodnej súťaže potiahla domáci tím za triumfom najmä sedemgólová Valeria Policarpová Santosová. Východniarky si po prehre so Šaľou z 2. kola pripísali prvé domáce víťazstvo.
V ďalšom dueli zdolal Sokol Písek na domácej palubovke DHK Baník Most 35:30. Hráčky Šale si pripísali tretí triumf v sezóne, keď zdolali Zlín 31:23.
MOL liga - 4. kolo:
Handball Club Zlín - HK Slovan Duslo Šaľa 23:31 (12:15)
Najviac gólov: Máčalová 4/1, Bekeová 3/1, Baborovská, Kříčková a Machalová všetky po 3 - Pócsiková 6/1, Vargová a Zečevičová po 5. Rozhodcovia: Friedel a Kučerka, vylúčené: 3:3, 320 divákov
Iuventa Michalovce - HC Tatran Stupava 37:23 (17:13)
Najviac gólov: Policarpová Santosová 7, Pereirová Costová 6, Sabovová a Kolodjuková po 5 - Karkušová 7/6, Rudincová 5, Gogová 4/2. Rozhodcovia: Daňo a Sabol, vylúčené: 4:2, 7m: 3/2 - 8/8
Sokol Písek - DHK Baník Most 35:30 (18:15)
Najviac gólov: Korešová 10/6, Holeňáková 6, Seidlová 5 - Svobodová 6/2, Grollierová a Čorovičová po 4. Rozhodcovia: Šlezingr a Špunar, vylúčené: 4:5, 266 divákov