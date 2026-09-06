Šaľa zaznamenala prvé víťazstvo v novej sezóne. Vyhrala v šlágri na palubovke Michaloviec

Hádzanárky HK Slovan Duslo Šaľa zaznamenali prvé víťazstvo v novej sezóne Doprastav ligy.
V nedeľnom šlágri 2. kola triumfovali na palubovke MŠK Iuventa Michalovce 29:27. V ďalšom zápase hráčky DHC Sokol Poruba zdolali Zlín tesne 25:24.
MOL liga - 2. kolo:
Handball club Zlín - DHC Sokol Poruba 24:25 (12:16)
Najviac gólov: Žebrová 6/1, Bekeová Kittiová 5/3, Krapková 4 - Kar. Rajová 7, Cabadajová 5, Ulmanová 3. Rozhodovali: Pernička, Tůma, 7 m hody: 6/4 - 3/3, vylúčené: 1:2, ČK: Mučková (Poruba), 220 divákov.
MŠK Iuventa Michalovce - HK Slovan Duslo Šaľa 27:29 (10:11)
Najviac gólov: Lukáčová 10, Kompanijecová 6, Pereirová Costová 5 - Vargová 10, Zečevičová 6, Holešová 4. Rozhodovali: Cipov, Klus, 7 m hody: 2/2 - 0/0, vylúčené: 5:4, 353 divákov.