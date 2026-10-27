Iuventa mení trénera napriek úspechom. Nespokojnosť bola s herným prejavom tímu

Hádzanárky Iuventy Michalovce už nebude ďalej viesť tréner Maroš Vikartovský. Spoluprácu s klubom ukončil po vzájomnej dohode s vedením. Meno jeho nástupcu zatiaľ nie je známe.
Vikartovský prebral Michalovce vlani v novembri a úspešne ich doviedol k obhajobe slovenského titulu a taktiež aj do finále Európskeho pohára EHF.
V novej sezóne v Doprastav lige pod jeho vedením družstvo odohralo sedem zápasov, v ktorých päťkrát vyhralo a dvakrát prehralo. Aktuálne mu v tabuľke patrí tretie miesto.
„V prvom rade by som chcel trénerovi Vikartovskému poďakovať za odvedenú prácu. K odvolaniu trénera došlo na základe našej nespokojnosti hlavne s herným prejavom tímu.
Vidíme potenciál zlepšenia. Od zmeny si tak sľubujeme zlepšenie hry a takisto aj impulz do ďalších náročných duelov, ktoré nás čakajú. Čo sa týka náhrady, nový tréner je v štádiu riešenia.
Aktuálne je poverený dočasne tréner starších dorasteniek Dušan Daniš, ktorý bude viesť tím v nasledujúcich troch zápasoch – vo štvrtok v Ostrave, v piatok v Zlíne a budúcu stredu doma s Dunajskou Stredou,“ uviedol prezident klubu Patrik Sabov podľa oficiálnej stránky Iuventy.