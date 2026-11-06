Šaľa vstúpila do 3. kola európskej súťaže výborne. Do odvety si vezie pohodlný náskok

Hádzanárky HK Slovan Duslo Šaľa.
Hádzanárky HK Slovan Duslo Šaľa. (Autor: HK Slovan Duslo Šaľa ženský hádzanársky klub)
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TASR|6. nov 2026 o 19:53
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Oba zápasy sa po dohode klubov hrajú v Šali, pričom v prvom stretnutí figuroval ako domáci tím VÍF.

Európsky pohár EHF žien - 3. kolo, 1. zápas

VÍF Vestmanna - HK Slovan Duslo Šaľa 24:29 (13:18)

Najviac gólov: Sveinbjörnsdóttir-Poulsenová 4, Borgarlídová a Christophersen Jojicová po 5 - Bujnochová 6, Pócsiková 5, Pillerová 4

Rozhodovali: Genc Bujupi, Getoar Bujupi (obaja Kos.)

Vylúčenia: 4:4, 7 m hody: 4/4 - 1/1

Hádzanárky HK Slovan Duslo Šaľa zvíťazili v piatkovom prvom zápase 3. kola Európskeho pohára EHF nad tímom VÍF Vestmanna z Faerských ostrovov 29:24.

Slovenský zástupca si tak vypracoval sľubný náskok pred nedeľnou odvetou, ktorá sa rovnako uskutoční v Šali o 18.00 h.

Šalianky vstúpili do stretnutia aktívne a od úvodu si udržiavali mierny náskok. Súper ešte v 21. minúte vyrovnal na 10:10, no slovenské družstvo následne štyrmi gólmi za sebou odskočilo na 14:10.

Do prestávky zvýšilo svoje vedenie na 18:13 a päťgólový rozdiel zostal na tabuli aj po záverečnej siréne.

Strelecky Šaľu ťahali najmä Karin Bujnochová so šiestimi a Katarína Pócsiková s piatimi gólmi.

Oba zápasy sa po dohode klubov hrajú v Šali, pričom v prvom stretnutí figuroval ako domáci tím VÍF.

Víťaz dvojzápasu postúpi do osemfinále Európskeho pohára EHF, ktorého žreb je na programe 17. novembra. Osemfinálové stretnutia sa uskutočnia 9./10. a 16./17. januára 2027.

Hádzaná

Hádzaná

    Hádzanárky HK Slovan Duslo Šaľa.
    Hádzanárky HK Slovan Duslo Šaľa.
    Šaľa vstúpila do 3. kola európskej súťaže výborne. Do odvety si vezie pohodlný náskok
    dnes 19:53
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