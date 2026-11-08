DAC predviedol v Európskom pohári suverénny výkom. Z Holandska vezie vysokú výhru

Európsky pohár EHF žien
Prvý zápas 3. kola:
JuRo Unirek VZV - HC DAC Dunajská Streda 26:35 (11:19)
Najviac gólov: Van der Geestová 6, Staalová 5, Buterová a van den Hoeková po 3 - Farkasová 5, Boadová Coronadová a Élöová po 4, Buričová 3.
Rozhodovali: Fekete a Hajdu (obaja Maď.), vylúčené: 3:1, 7 m hody: 2/2 - 6/5.
Hádzanárky Dunajskej Stredy si vytvorili dobrú východiskovú pozíciu pre postup do osemfinále Európskeho pohára EHF.
V nedeľnom prvom zápase 3. kola triumfovali na palubovke holandského tímu JuRo Unirek VZV 35:26. Domácu odvetu odohrajú o týždeň o 18.45 h.
Úradujúce vicemajsterky najvyššej slovenskej súťaže viedli od začiatku stretnutia a prvý polčas vyhrali s osemgólovým náskokom.
Po zmene strán nedovolili domácim hráčkam prekvapenie, v určitých fázach mali navrch o dvojciferný počet gólov a duel suverénne dotiahli do víťazného konca.
Najlepšou strelkyňou DAC bola Júlia Ágnes Farkasová s piatimi zásahmi.Šestnásť úspešných družstiev z 3. kola sa predstaví v osemfinále, ktoré je na programe v januári 2027.
Okrem Dunajskej Stredy sú v hre o postup aj Šaľa a vlaňajšie finalistky súťaže Michalovce.