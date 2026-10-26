Šaľa postúpila do semifinále pohára, na palubovke Trenčína dominovala

vpravo Karin Bujnochová (Šaľa)
vpravo Karin Bujnochová (Šaľa) (Autor: TASR)
TASR|26. okt 2026 o 20:35
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V súboji o postup do finále nastúpia proti Stupave.

Slovenský pohár žien - štvrťfinále

HK Laugaricio Trenčín - HK Slovan Duslo Šaľa 27:38 (13:20)

Najviac gólov Trenčína: Leštinová 7, Sekáčová 6, Búryová 4, najviac gólov Šale: Csernyánszka 7, Holešová a Pócsíková po 6.

Rozhodcovia: Bočáková, Jánošíková, TH: 5/5 - 1/2, vylúčené: 1:4.

/Šaľa postúpila do semifinále/

Hádzanárky HK Slovan Duslo Šaľa sa stali druhými semifinalistkami Slovenského pohára. V pondelňajšom štvrťfinálovom zápase zvíťazili na palubovke HK Laugaricio Trenčín 38:27.

V súboji o postup do finále nastúpia proti Stupave, ktorá zdolala Zlatnú na Ostrove 39:31.

V druhej semifinálovej dvojici budú figurovať hráčky Iuventy Michalovce a víťaz štvrťfinálového zápasu Záhoráci - Dunajská Streda.

Hádzaná

Hádzaná

    vpravo Karin Bujnochová (Šaľa)
    vpravo Karin Bujnochová (Šaľa)
    Šaľa postúpila do semifinále pohára, na palubovke Trenčína dominovala
    dnes 20:35
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