Prešov vyzve osemnásobného švédskeho majstra. Čaká ho aj vicemajster z Chorvátska

Hádzanári slovenského majstra Tatrana Prešov sa v základnej D-skupine novej sezóny Európskej ligy EHF stretnú so švédskym Sävehofom, chorvátskym MRK Sesvete Triglav Osiguranje a nemeckým Bergischer HC.
Rozhodol o tom piatkový žreb vo viedenskej centrále Európskej hádzanárskej federácie (EHF).
Jediný zástupca krajiny spod Tatier figuroval v druhom zo štyroch košov, z prvého mohol dostať napríklad aj nemecký Flensburg-Handewitt, maďarský MOL Tatabánya KC či španielsky IRUDEK Bidasoa Irun.
Vyšiel mu Sävehof, ktorý je osemnásobný švédsky majster, všetky tituly získal od roku 2004, posledný z nich pred dvoma rokmi. V sezóne 2013/2014 vyhral EHF Challenge Cup.
MRK Sesvete je úradujúci chorvátsky vicemajster, ktorý prehral vo finále uplynulej sezóny s RK Záhreb. V rokoch 2022 a 2023 získal v tamojšej lige bronz.
Bergischer HC vznikol v roku 2006 a jeho najväčší úspech je postup do tohtoročného finále nemeckého pohára, v ktorom podľahol Füchse Berlín.
Druhá najvýznamnejšia európska hádzanárska súťaž prešla pred touto sezónou niekoľkými zmenami.
Medzi najpodstatnejšími je prepojenie s Ligou majstrov a zrušenie kvalifikačného kola. Skupinová fáza EL sa odohrá rovnako ako vlani vo ôsmich štvorčlenných skupinách.
Tímy čaká po šesť zápasov systémom doma-vonku, ktoré odohrajú od 29. septembra do 2. decembra. Do play off, ktoré nahradí tzv. hlavnú skupinovú fázu, postúpia zo základných skupín Európskej ligy prvé dva tímy.
Na celkový počet 32 tímov ich doplnia družstvá z 3. a 4. miesta skupín Ligy majstrov. Prvé kolo tejto fázy sa odohrá 9. a 16. februára, odvety sú na programe 23. februára a 2. marca 2027.
Víťazi dvojzápasov postúpia do osemfinále, kde sa k nim pridajú neúspešné tímy z hlavnej skupinovej fázy Ligy majstrov.
Prvé kolo je na programe 23. marca, odvety o týždeň neskôr. Štvrťfinále sa odohrá 20. až 28. apríla. Súťaž vyvrcholí 22. a 23. mája turnajom Final four v Hamburgu.
Európska liga EHF 2026/27
A-skupina: RK Nexe (Chor.), Elverum Handball (Nór.), Saint Raphael Var Handball (Fr.), Hammarby Handboll (Švéd.)
B-skupina: IRUDEK Bidasoa Irun (Šp.), Limoges Handball (Fr.), FH Hafnarfjordur (Isl.), Marítimo da Madeira SAD (Port.)
C-skupina: HC Izvidač Ljubuški (BaH.), Kadetten Schaffhausen (Švaj.), Chambery Savoie Mont Blanc Handball (Fr.), CSM Bukurešť (Rum.)
D-skupina: IK Sävehof (Švéd.), Tatran Prešov (SR), MRK Sesvete Triglav Osiguranje (Chor.), Bergischer HC (Nem.)
E-skupina: SG Flensburg-Handewitt (Nem.), Fraikin BM Granollers (Šp.), ACS HC Buzau (Rum.), Aguas Santas Milaneza (Port.)
F-skupina: Sport Lisboa e Benfica (Port.), HCB Karviná (ČR), Bathco BM Torrelavega (Šp.), TTH Holstebro (Dán.)
G-skupina: HC Eurofarm Pelister (S.Mac.), VfL Gummersbach (Nem.), Dicorpebal Logrono La Rioja (Šp.), PGE Wybrzeze Gdansk (Poľ.)
H-skupina: MOL Tatabánya KC (Maď.), Valur (Isl.), RD LL Grosist Slovan (Slov.), Mors-Thy Handbold (Dán.)