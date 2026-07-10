VIDEO: Tatran vymenil kvantitu za kvalitu. Antl: Prioritou je slovenský titul a pohár

Historicky najúspešnejší slovenský hádzanársky klub Tatran Prešov odštartoval letnú prípravu na nadchádzajúcu sezónu po odchode piatich hráčov, no aj s troma posilami.
Od nich si tréner Radoslav Antl sľubuje kvalitné výkony, ktoré pomôžu 20-násobnému majstrovi Slovenska nielen k obhajobe titulu v lige i v pohári, ale aj k dobrým výsledkom v Európskej lige EHF.
Z Prešova odišlo po jubilejnej 20. majstrovskej sezóne viacero opôr vrátane Pavla Hernandeza či najlepšieho strelca Igora Karlova.
VIDEO: Prešov začal prípravu na novú sezónu
Práve jeho by mal nahradiť Njegoš Djukič, ktorý sa vo svojom predchádzajúcom pôsobisku v srbskom Vranje stal najlepším ligovým kanonierom.
Posily som si sám vyberal
„Posily som si sám vyberal. Verím, že Djukič dokáže plnohodnotne nahradiť Karlova. Nebude to jednoduché, Igor tu bol vodca a jeden z najlepších hráčov,“ komentoval príchod 24-ročnej spojky tréner Antl.
Pripravený nahradiť ruského legionára je aj samotný Djukič. „Pôjdeme od tréningu k tréningu a od zápasu k zápasu. Chcem dať zo seba to najlepšie, aby som dokázal klubu aj všetkým ľuďom, ktorí ho podporujú, že dokážem nahradiť Karlova,“ uviedol Bosniak.
Na Slovensko sa po sezóne v tretej nemeckej lige vracia Jakub Féder.
Poznám viacero chalanov z mužstva
„V Nemecku to bola dobrá skúsenosť, či už do života alebo do kariéry. Oslovil ma tréner Antl, či by som mal záujem.
Presvedčilo ma, že poznám viacero chalanov z mužstva, či už z národného tímu alebo z pôsobenia v Bratislave,“ povedal na margo nového pôsobiska dvojmetrový reprezentant.
Treťou novinkou v kádri obhajcu titulu je Poliak Damian Domagala, ktorý bude mať za úlohu zaplátať dieru na pozícii pivota po odchode Alexeja Ušala.
„Je to veľmi kvalitný pivot. Hráčov som si vyberal hlavne typologicky. Piati hráči nám odišli, traja prišli, ale sme presvedčení, že sme vymenili kvantitu za kvalitu,“ konštatoval na začiatku prípravy kormidelník Tatrana.
Musíme zapracovať na kondícii
Tú začali obhajcovia titulu o týždeň skôr než zvyčajne. „Začíname skôr, lebo máme veci, na ktorých chceme pracovať.
Musíme zapracovať na kondícii a taktických záležitostiach. Pripravil som si nové veci, ktoré by sme chceli hrať,“ priznal Antl, ktorého ciele s mužstvom do najbližšej sezóny zostávajú rovnaké.
„Prioritou je slovenský titul a pohár. V Európskej lige chceme získať viac bodov ako minulý rok. Závisí aj na tom, akú budeme mať skupinu,“ dodal 48-ročný bývalý hráč Prešova.
Jeho zverencov vyžrebujú už o týždeň z druhého koša do skupinovej fázy druhej najprestížnejšej európskej súťaže. Rovnako ako vlani budú tímy rozdelené do ôsmich štvorčlenných skupín.
Káder Tatrana Prešova na začiatku prípravy
Brankári: Matúš Mitošinka, Ivan Ereš
Pivoti: Filip Jurkovič, Damian Domagala
Krídla: Josef Hozman, Damián Mitaľ, Marco Antl
Spojky: Lukáš Urban, Daniel Polanský, Jakub Kravčák, Dávid Turek, Tim Jenko Bogdanič, Andrej Dobrkovič, Jakub Valent, Jakub Féder, Njegoš Djukič
Mužstvá čaká šesť zápasov od septembra do decembra. Do play off postúpia zo základných skupín po dva kluby a celkový počet 32 tímov v play off doplnia neúspešné tímy z tretích a štvrtých miest v skupinách Ligy majstrov.
Nováčik v tíme Féder preferovanú skupinu nemá. „Každý súper v Európe je náročný. Máme tímový cieľ pobiť sa o najlepší výsledok v každom zápase, chceme do toho dať všetko,“ povedal 21-ročný Féder pred prvým tréningom v sezóne.
Plán prípravy Tatrana Prešov
31. júla: Budai Farkasok KKUK (Maď.) - Tatran Prešov
7. augusta: Eger Eszterházy SzSE (Maď.) - Tatran Prešov
11. augusta: Golden Wolves Fukuoka (Jap.) - Tatran Prešov /Brno/
12. augusta: Házená Frýdek-Místek (ČR) - Tatran Prešov
21. - 22. augusta: Valašský pohár v Zubří
28. augusta: Tatran Prešov - HK Košice
5. septembra: začiatok sezóny 2026/2027
Tú začne Tatran 5. septembra na domácej palubovke proti Novým Zámkom. Predtým ešte zverenci lodivoda Antla absolvujú prípravné zápasy s viacerými maďarskými či českými celkami.
Pozornosť púta aj meranie síl s účastníkom najvyššej japonskej súťaže Golden Wolves Fukuoka v Brne.