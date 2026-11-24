Európska liga EHF
Tatran Prešov - MRK Sesvete Triglav 28:30 (12:14)
Zostava a góly Tatrana: Mitošinka, Ereš - Mitaľ 4, Valent 7, Dobrkovič 2, Kríž 3, Abdelsadek 2, Kravčák, Hozman 1, Polanský, Antl 2, Jurkovič, Urban 2, Domagala 1, Djukič 4.
Najviac gólov Sesvete: Molc 6, Bakovič 5, Dumenčič 4
Rozhodovali: Novykov (Ukr.) a Gatelis (Lit.), vylúčenia: 4:7, 7m hody: 1/3 - 5/7.
Hádzanári Tatrana Prešov definitívne stratili šancu na postup do vyraďovacej fázy Európskej ligy EHF.
V utorkovom zápase 5. kola prehrali v domácej Tatran Handball Aréne s chorvátskym tímom MRK Sesvete Triglav 28:30.
Prešov je pred záverečným kolom na poslednom štvrtom mieste D-skupiny a na druhú postupovú priečku stráca päť bodov.
Najlepším strelcom domácich bol Jakub Valent so siedmimi presnými zásahmi. Zverenci trénera Radoslava Antla uzavrú svoje účinkovanie v druhej najprestížnejšej klubovej súťaži 1. decembra na palubovke Bergischeru.
Priebeh zápasu Tatran Prešov - Sesvete
I. polčas:
Úvodné momenty duelu priniesli vyrovnaný priebeh s premenenými sedemmetrovými hodmi na oboch stranách. Nerozhodné skóre sa začalo lámať po prvej desaťminútovke, keď si Sesvete vypracovalo štvorgólový náskok.
Prešovčanom sa podarilo manko zmazať a znížiť na rozdiel jedného presného zásahu, no hostia po ďalšej úspešnej pasáži viedli 11:7. Ešte v 24. minúte však Valent dokázal vyrovnať na 12:12, no po lepšom závere prvého polčasu viedol pri odchode do šatní chorvátsky tím 14:12.
II. polčas:
Domáci zvládli zmazať aj toto manko, no opäť doplatili na skvelú efektivitu Sesvete, ktorý už onedlho znova viedol o tri góly. Súper však v záverečnej štvrťhodine pykal za nedisciplinovanosť a viacerými dvojminútovými trestmi daroval Tatranu šancu vrátiť sa do stretnutia.
Tú však Antlovi zverenci nevyužili, keď sa sami nechali vylúčiť a chorvátske mužstvo si už do záverečného klaksónu postrážilo dvojgólový náskok.
Hlasy po zápase
Radoslav Antl, tréner Tatrana Prešov: „V úvode sme mali päť technických chýb, mohli sme aj vyhrávať. Obrana bola dobrá, ale v útoku nám to nešlo, boli sme jednoducho pomalí. Druhý polčas bol podobný ako prvý, Sesvete viac chcelo a zaslúžene vyhralo. Stále sú tam aj svetlé momenty, bojovali sme. Prehrali sme najmä pre hru 6 na 5, presilovky nám vôbec nešli.“
Matúš Mitošinka, brankár Tatrana Prešov: „Zápas nám nevyšiel najmä v úvode. Spravili sme veľa technických chýb. Po polčase sme prehrávali len o dva góly, ale šťastie nám dnes neprialo. Snáď sa v budúcnosti otočí na našu stranu.“