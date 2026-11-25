Hádzanári Tatrana Prešov nebudú hrať vyraďovaciu časť druhej najprestížnejšej kontinentálnej súťaže Európskej ligy.
Definitívne o tom rozhodla utorková domáca prehra s chorvátskym tímom MRK Sesvete 28:30 (12:14) v 5. kole súťaže.
V tabuľke im zostal na konte jeden bod, s ktorým uzatvárajú štvorčlennú D-skupinu.
Slovenský šampión si v prvom meraní síl týchto súperov v 2. kole odniesol z predmestia Záhrebu bod za remízu 36:36.
To ho oprávňovalo pomýšľať na zisk dvoch bodov na domácej palubovke, ktoré potreboval na udržanie si šancí na postup.
VIDEO: Tréner Antl po zápase
V odvetnom stretnutí však ani raz neviedol. V prvom polčase prehrával aj o štyri góly (7:11) a hoci sa mu podarilo vyrovnať, za stavu 16:16 v druhom dejstve inkasoval tri góly v sérii a chorvátsky tím už vedenie z rúk nepustil.
Antl: V útoku sme sa nevedeli presadiť
„Súper bol o kúsok lepší. Nemôžem povedať chlapcom, že nebojovali. Snažili sa, bojovali, ale dnes to opäť nebol náš deň. Obrana stála a v útoku sme sa nevedeli presadiť jeden na jedného.
Nešla nám finálna fáza, nemali sme dobré rozhodovacie schopnosti. Boli sme ustráchaní, niektorých hráčov som nespoznával. Taký je život,“ zhodnotil zápas tréner domácich Radoslav Antl.
Šarišanov čaká ešte jeden duel na palubovke Bergischeru, ak by v ňom zabodovali rozlúčili by sa so súťažou s lepším bodovým ziskom, aký dosiahli v minulej sezóne.
Nemecký klub však bude mať motiváciu zvíťaziť, keďže ho čaká súboj na diaľku so Sesvete o druhú postupovú miestenku.
Šťastie nebolo na našej strane
„Za prvý polčas sme urobili strašne veľa technických chýb. Náš brankár Matúš Mitošinka nás držal v hre do posledných sekúnd, bohužiaľ, zápas nám nevyšiel.
Zahodili sme čisté šance, šťastie nebolo na našej strane. Súper mal oveľa menej vylúčených hráčov, dostávali sme góly zo sedmičiek.
Ťažko sa hrá 5 proti 6, ale rozhodli hlavne naše technické chyby,“ pripustil hráč na spojke Jakub Valent.