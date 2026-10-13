Tatran Prešov nemal na domácej palubovke šancu. Švédsky klub ťažil z dobrej efektivity

Európska liga EHF
Tatran Prešov – IK Sävehof 25:38 (11:20)
Zostava a góly Tatrana: Mitošinka, Ereš - Mitaľ 1, Valent, Bogdanič 6, Dobrkovič 2, Féder 1, Abdelsadek 2, Kravčák 1, Hozman 1, Polanský, Jurkovič 3, Urban 2, Domagala 1, Djukič 4, Majirský 1.
Najviac gólov Sävehofu: Poyet, Spante, Sandberg a Röisland všetci po 5
Rozhodovali: Serdiuc a Sirbu (obaja Mol.), vylúčenia: 5:3, 7m hody: 4/9 - 1/4
Hádzanári Tatrana Prešov prehrali vo svojom 3. vystúpení v Európskej lige EHF so švédskym tímom IK Sävehof vysoko 25:38.
Prešovčania nenadviazali na remízu z 2. kola so Sesvete Triglav a v tabuľke D-skupiny im patrí 4. priečka.
Zverenci trénera Radoslava Antla sa najbližšie stretnú opäť so Sävehofom, na jeho palubovku zavítajú 17. novembra.
Priebeh zápasu Tatran Prešov - Sävehof
I. polčas:
Stretnutie sa začalo v pomalšom tempe, no zatiaľ čo osemnásobný švédsky majster premieňal väčšinu príležitostí, Prešov stroskotával na brankárovi hostí Johannessonovi.
Domáci následne zlepšili efektivitu, ale Sävehof naďalej hrozil z brejkov. Tatranu sa nedarilo zmazať manko aj pre vysokú nedisciplinovanosť, a tak odchádzal do šatní za stavu 11:20.
II. polčas:
Slovenský zástupca v druhej najprestížnejšej európskej klubovej súťaži vstúpil do druhého polčasu aktívnejšie a úspešne našiel recept na defenzívu švédskeho mužstva.
Hostí však naďalej zdobila dobrá efektivita, vďaka ktorej zvyšovali svoj náskok. Rýchlymi protiútokmi pokračovali v budovaní si vedenia a po presvedčivom víťazstve 38:25 si pripísali druhý triumf v prebiehajúcom ročníku.
Najlepším strelcom slovenského šampióna bol Tim Jenko Bogdanič so šiestimi presnými zásahmi.
VIDEO: Tréner Radoslav Antl a hráč Josef Hozman
Hlasy po zápase
Radoslav Antl, tréner Tatrana Prešov: „Nevydarený zápas, nepredstavovali sme si to takto. Vedeli sme, že Sävehof je kvalitné mužstvo. Ich hádzaná má iné parametre, sú rýchlejší, dynamickejší, výbušnejší. Od prvej minúty predviedli perfektnú obranu a nasadenie. Jednoducho na nás dnes vybehli a my sme si s tým nevedeli poradiť. U nás nefungovalo nič. Menili sme obranu, ale nefungovala nám ani obranná ani útočná fáza. Nevedeli sme vyhrať súboj šesť na šesť, a keď sa nám to podarilo, podržal ich brankár Johannesson.“
Josef Hozman, hráč Tatrana Prešov: „Ťažko sa to hodnotí, nemám k tomu veľmi čo povedať. Zo začiatku nám odskočili, potom sa nám to už ťažko dobiehalo. Musíme sa z toho poučiť a ísť ďalej.“