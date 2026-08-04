Prvýkrát angažovali Egypťana. Tatran Prešov má posilu, ktorá chce získavať trofeje

Slovenský hádzanársky klub Tatran Prešov prvýkrát vo svojej novodobej histórii angažoval egyptského hráča.
Do tímu slovenského majstra pribudol 25-ročný pivot Mohamed Abdelsadek, ktorý podpísal s klubom ročný kontrakt s opciou na ďalšiu sezónu. Tatran o jeho príchode informoval na svojom webe.
Hráč s prezývkou „Kesha“ predtým pôsobil v gréckom klube PAOK Solún. Skúsenosti má však aj z pôsobenia v Taliansku a Španielsku.
„Myslím si, že som dokonca prvým Egypťanom v histórii slovenskej ligy. Je to pre mňa veľká motivácia. Chcem dôstojne reprezentovať svoju krajinu a ukázať, že egyptská hádzaná patrí medzi svetovú špičku.
Verím, že ľudia na Slovensku budú mať možnosť spoznať jej kvalitu aj prostredníctvom mojich výkonov. Tatran Prešov je v Európe veľmi dobre známy klub. Pravidelne hráva európske poháre a jeho meno registrujú hráči aj tréneri v mnohých krajinách.
Vedel som, že ide o klub s bohatou históriou, vysokými ambíciami a víťaznou mentalitou. Chcem si získať dôveru fanúšikov a pomôcť mužstvu získať ďalšie trofeje,“ povedal pre klubový web Abdelsadek.
Prešovský klub reagoval na zmenu situácie na poste pivota. „Počítali sme, že tretím pivotom bude náš dorastenec Jakub Turek.
Ten však odmietol podpísať zmluvu, preto sme zobrali skúseného egyptského hráča Mohameda Abdelsadeka, s ktorým sme podpísali kontrakt na jeden rok s ročnou opciou,“ uviedol konateľ Tatrana Prešov Miloslav Chmeliar. Tréner Radoslav Antl doplnil:
„Potrebovali sme posilniť obrannú fázu. Pred sezónou nám odišli štyria strední obrancovia a navyše nám teraz vypadol Filip Jurkovič. 'Kesha' je typ hráča, ktorého sme hľadali. Ukazuje sa veľmi dobre a pasuje do nášho systému.
Je to typická egyptská škola – je naučený brániť na veľkom priestore, čo je veľká výhoda. Takýchto hráčov je v Európe málo. Som presvedčený, že bude veľkým prínosom.“