Majster z Prešova nezaváhal v prvom kole doma. Najlepší strelec bol na strane súpera

Hráči Prešova počas zápasu 6. kola nadstavbovej časti Niké handball Extraligy, skupina o 1.-6. miesto medzi HK Košice - Tatran Prešov.
Hráči Prešova počas zápasu 6. kola nadstavbovej časti Niké handball Extraligy, skupina o 1.-6. miesto medzi HK Košice - Tatran Prešov. (Autor: TASR)
TASR|6. sep 2026 o 19:59
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Najlepším strelcom domácich bol so šiestimi gólmi Dobrkovič.

Niké Handball Extraliga - 1. kolo

Tatran Prešov - MHC ŠTART Nové Zámky 40:33 (21:16)

Najviac gólov: Dobrkovič 6, Mitaľ a Valent po 5, Djukič, Hozman a Bogdanič po 4 - Straňovský 8, Dévai 6, Lukačin a Struhár po 4.

Rozhodovali: Majstrík, Loch, 7 m hody: 8/6 - 5/4, vylúčení: 3:2

Diváci: 422

Hádzanári Tatrana Prešov úspešne vstúpili do nového ročníka Handball Extraligy. Úradujúci majster zdolal v nedeľňajšom stretnutí 1. kola MHC ŠTART Nové Zámky 40:33.

Najlepším strelcom domácich bol so šiestimi gólmi Andrej Dobrkovič, za hostí zaznamenal osem presných zásahov Nico Straňovský.

Tabuľka Niké Handball Extraligy

Hádzaná

Hádzaná

    Hráči Prešova počas zápasu 6. kola nadstavbovej časti Niké handball Extraligy, skupina o 1.-6. miesto medzi HK Košice - Tatran Prešov.
    Hráči Prešova počas zápasu 6. kola nadstavbovej časti Niké handball Extraligy, skupina o 1.-6. miesto medzi HK Košice - Tatran Prešov.
    Majster z Prešova nezaváhal v prvom kole doma. Najlepší strelec bol na strane súpera
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