Majster z Prešova nezaváhal v prvom kole doma. Najlepší strelec bol na strane súpera

Niké Handball Extraliga - 1. kolo
Tatran Prešov - MHC ŠTART Nové Zámky 40:33 (21:16)
Najviac gólov: Dobrkovič 6, Mitaľ a Valent po 5, Djukič, Hozman a Bogdanič po 4 - Straňovský 8, Dévai 6, Lukačin a Struhár po 4.
Rozhodovali: Majstrík, Loch, 7 m hody: 8/6 - 5/4, vylúčení: 3:2
Diváci: 422
Hádzanári Tatrana Prešov úspešne vstúpili do nového ročníka Handball Extraligy. Úradujúci majster zdolal v nedeľňajšom stretnutí 1. kola MHC ŠTART Nové Zámky 40:33.
Najlepším strelcom domácich bol so šiestimi gólmi Andrej Dobrkovič, za hostí zaznamenal osem presných zásahov Nico Straňovský.